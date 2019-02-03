محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%

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صدق اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، صباح اليوم الأحد، الموافق 3 فبراير، باعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول لإمتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2018/2019، بنسبة نجاح بلغت 72%، كان هذا بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، والدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأسوان.

وحرص محافظ أسوان، على تقديم التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى إمتحانات الفصل الدراسى الأول، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح داعيهم إلى بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.

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كما قام بتكليف مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة، قبل بدء الفصل الدراسى الثانى والتأكد من تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، هذا إلى جانب التأكد من سلامة المبانى المدرسية ودورات المياه والأسوار وكافة المستلزمات التعليمية.

وخلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية، طالب محافظ أسوان، بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتمكن متخذى القرار إتخاذ اللازم خلال الدور الثانى لتحقيق نتائج أفضل للعام الدراسى الحالى.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، وهذا لغرض تخفيض الكثافة العددية والحد من الفترات فى سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن ناحيته أكد السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لإمتحانات الدور الأول فى الشهادة الإعدادية بلغ نحو 26547 طالب وطالبة، حضر منهم 26311 طالب وطالبة، ونجح من بينهم 18942 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات .