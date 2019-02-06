إجراء الاختبار التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي إلكترونياً

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صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، “إن الوزارة سوف تبدأ بتوزيع أجهزة “التابلت التعليمي” على طلاب المرحلة الثانوية، اعتبارًا من الأسبوع القادم، مع بداية الفصل الدراسي الثاني”.

وأشار الوزير، “أن الاختبار التجريبي الثاني المقرر عقده خلال شهر مارس القادم، سوف يتم إجرائه بطريقة إلكترونية عن طريق التابلت”.

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وأوضح شوقي “أن الوزارة قد قامت بوضع خطة، من أجل توزيع أجهزة التابلت، على الطلاب المرحلة الثانوية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، على أن تبدأ عملية التوزيع اعتبارًا من يوم الاثنين القادم الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2019”.

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع نظام جديد خاص بالمرحلة الثانوية يبدأ بالصف الأول الثانوي، ويعتمد على إلغاء الامتحان القومي الموحد، على أن يتم استبداله باثنى عشر امتحان يتم على مدار المرحلة، ويتم من خلاله قياس مستوى فهم الطلاب بدل من قياس مدى حفظ الطلاب، والعمل على إدخال تكنولوجيا التعليم المتطورة إلى المنظومة التعليمية المصرية الجديدة.

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