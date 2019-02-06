انفوجراف: الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس

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قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، بنشر “إنفوجرافيك” خاص بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني في المدارس المصري، والمتعين أن يتم انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019 يوم السبت القادم التاسع من شهر فبراير الجاري لعام 2019.

وأشار المركز الإعلامي “أن أيام الدراسة الفعلية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي سوف تكون تسعين يومًا، بعد حذف أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وتبدأ الدراسة في تلك المرحلة من التاسع من شهر فبراير الجاري لعام 2019، حتى يوم الثلاثين من شهر مايو لعام 2019”.

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وأوضح المركز الإعلامي إلى “أن أيام الدراسة الفعلية من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي سوف تكون ستة وتسعين يومًا بعد حذف أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وتبدأ من يوم التاسع من شهر فبراير الجاري لعام 2019، حتى السادس من شهر يونيو لعام 2019، مع اعتبار فترة امتحانات الفصلين الدراسيين ضمن أيام الدراسة الفعلية، ويتم احتسابها ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً”.

‏وتابع المركز “أن تلك المواعيد تتضمن كافة مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية، والرسمية ‏للغات، والمدارس الخاصة للغات, علمًا بأن الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية سوف يخصص للمراجعة”.

وأشار المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، “أن الامتحانات الشفوية، والعملية سوف تبدأ قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على ‏الأكثر، على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم الرابع من شهر مايو لعام 2019، مع استمرار ‏الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى يوم ‏‏الثلاثين من شهر مايو القادم لعام 2019″.

وأوضح “إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الفني، “جميع الدبلومات الفنية”، سوف تبدأ يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مايو القادم لعام 2019، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الثامن من شهر يونيو القادم لعام 2019”.

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