نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كل المحافظات

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ينشر موقع مصر 365 نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات المصرية.

وتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظات التالية:

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محافظة البحيرة.

محافظة دمياط.

محافظة المنيا.

محافظة بنى سويف.

محافظة الفيوم .

محافظة شمال سيناء .

محافظة الوادى الجديد.

نتائج الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.. ظهرت من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط. من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.. من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.. من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية. من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.. من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.. من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء..

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسى مطروح.. من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية.. من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف.. من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.. من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط. من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.. من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.. من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.. من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ.. من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا.. من هنا .



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