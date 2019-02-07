نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كل المحافظات

منذ 37 دقيقة اخبار التعليم
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كل المحافظات
نتيجة الشهادة الإعدادية

ينشر موقع مصر 365 نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، وقد ظهرت نتيجة الشهادة  الإعدادية في عدد من المحافظات المصرية.

وتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظات التالية:

  • محافظة البحيرة.
  • محافظة دمياط.
  • محافظة المنيا.
  • محافظة بنى سويف.
  • محافظة الفيوم .
  • محافظة شمال سيناء .
  • محافظة الوادى الجديد.

نتائج الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات المصرية

  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.. ظهرت من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط.  من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة..  من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة..  من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية.  من هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.. من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.. من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء..
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسى مطروح..  من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية.. من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف..  من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.. من هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط.  من هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.. من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.. من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.. من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ..  من هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا..  من هنا .

أقرا المزيد نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الازهرية 2019 ترم الاول: رابط نتائج الازهر azhar.eg بالاسم ورقم الجلوس