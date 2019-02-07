نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كل المحافظات

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ينشر موقع مصر 365 نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات المصرية.
وتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظات التالية:
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- محافظة البحيرة.
- محافظة دمياط.
- محافظة المنيا.
- محافظة بنى سويف.
- محافظة الفيوم .
- محافظة شمال سيناء .
- محافظة الوادى الجديد.
نتائج الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات المصرية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.. ظهرت من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط. من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.. من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.. من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية. من هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.. من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.. من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء..
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسى مطروح.. من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية.. من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف.. من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.. من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط. من هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.. من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.. من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.. من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ.. من هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا.. من هنا .
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