وزير التعليم يعلن عن انعقاد امتحانات إلكترونية في مارس المقبل أثناء جولته في محافظة أسوان

Advertisements

قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، خلال جولته بمحافظة أسوان، بالإشراف على تنفيذ التكليفات الصادرة، فيما يخص تحسين الخدمات الممنوحة لأبناء الوطن، والارتقاء بجودة المعيشة للمواطنين، إلي جانب دفع العمل، والإنجاز بالجوانب الخدمية، ونواحي التنمية، فى شتى القطاعات، بناء على معدلات التنفيذ المطالب بها.

وكان برفقة رئيس الوزراء، أثناء جولته اليوم الأحد داخل محافظة أسوان، ” طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والنقل، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، وقطاع الأعمال العام، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان”.

Advertisements

بدأ رئيس الوزراء، زيارته داخل محافظة أسوان، بجولة إلي مدرسة اللغات الرسمية البارزة بمنطقة صحارى، وهي تابعة لمديرية أسوان التعليمية، وهذا في نطاق الإطلاع على سير العملية التعليمية، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتابع رئيس الوزراء جولته داخل المدرسة التى تشتمل على 796 طالبا فى ثلاث وعشرون فصلا فى جميع المراحل التعليمية، بداية من رياض الأطفال وانتهاءا إلي المرحلة الثانوية.

واشتملت زيارة رئيس الوزراء، في المدرسة واحد من فصول أولى ابتدائي للإطلاع على تتفيذ النظام الحديث لصفوف المرحلة الأولى؛ وقام بعمل حوارا مع أحد طلاب المدرسة، واستمع إلى نشيد بنحبك يا مصر، كما إطلع على عمل فريق ” 100 مليون صحة”، الموجود داخل المدرسة، بهدف القيام بالكشوفات اللازمة.

كما تابع الوزير التجهيزات المتعلقة بتنفيذ تجربة التابلت لطلبة أولى ثانوي، وتابع جولتة بأحد معامل الكمبيوتر، وتابع ووزير التربية والتعليم عملية تسليم أول 18 تابلت لطلبة أولى ثانوي. وهنأ سيادته الطلبة باستلام التابلت، مشيرا إلي أنه أحد أدوات تطوير العملية التعليمة في تلك المرحلة،

وناشد الوزير الطلاب بضرورة الحفاظ على التابلت. وأشار الدكتور طارق شوقي وقال للطلبة: تأهبوا من الحين، فسوف يكون هناك إختبارات إلكترونية فى مارس القادم، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

وتابع رئيس الوزراء جولته ومرافقوه لتفقد مدرسة الشهيد مجدى كامل إعدادي التابعة لمديرية أسوان التعليمية بمنطقة الخزان غرب، ولقد أجرى الدكتور مصطفى مدبولي زيارة داخل المدرسة، التى تسمى بإسم واحد من شهداء العبور ونصر أكتوبر العظيم سنة 1973 عرفانا بدورهم الوطني العظيم وتخليدا لذكراهم.

واشتملت جولة رئيس الوزراء الإطلاع على أحد فصول أولى إعدادي، وبعدها المكتبة التي تشمل مجموعة قيمة من الكتب ومجال العلوم، وأيضا معمل العلوم، وتشتمل مدرسة مجدى كامل الاعدادية على 237 طالب موزعين على سبع فصول داراسية لطلاب المرحلة الإعدادية.