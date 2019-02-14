إغلاق باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين غدا

منذ ساعتين اخبار التعليم
إغلاق باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين غدا
طارق شوقي

قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين ، الدكتور محمد عمر ، اليوم الخميس الموافق 15 فبراير من العام الحالي 2019 ، إن السيرفر الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين ، سوف يغلق صباح غد الجمعة ، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للتقدم إلى المسابقة ، في يوم الخميس الماضي.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، أضاف الدكتور محمد عمر ، أن المعلومات الخاصة بالتقديم في المسابقة ، سوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، الخميس الماضي ، مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز ، وذلك عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018 / 2019 ، في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.