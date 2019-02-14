إغلاق باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين غدا

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قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين ، الدكتور محمد عمر ، اليوم الخميس الموافق 15 فبراير من العام الحالي 2019 ، إن السيرفر الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين ، سوف يغلق صباح غد الجمعة ، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للتقدم إلى المسابقة ، في يوم الخميس الماضي.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، أضاف الدكتور محمد عمر ، أن المعلومات الخاصة بالتقديم في المسابقة ، سوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.

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وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، الخميس الماضي ، مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز ، وذلك عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018 / 2019 ، في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.