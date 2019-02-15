التعليم تكشف حقيقة ربط «سيريال نمبر» التابلت بأداء الامتحان

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علق الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنىدي ، على ما تداوله بعض أولياء أمور الطلاب، على صفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن السيريال نمبر الخاص بأجهزة التابلت ، وأن لكل طالب سيريال نمبر خاص بامتحانه ، وحال اختلافه يؤدى الطالب امتحان طالب غيره.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ردا على استفسارات أولياء أمور على جروب «واتس ٱب» ، إن ما يتم تداوله في هذا الشأن «كلام فارغ ومضلل» ، وأضاف: «اتركوا لنا موضوع إدارة الامتحانات الإلكترونية ، الموضوع فني وتكنولوجي ، ولن نشرحه لضرورة تأمين الامتحانات».

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وزاد الدين طارق شوقي ، أن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن تأمين الامتحانات ، وأن ما يتردد من شائعات ، يهدف للفت النظر بعيدا عن الإنجاز إلى أشياء أخرى ، ويهدف كذلك إ لى استفزاز الوزارة للرد ، ومن خلال الرد يتمكن المغرضون من اختراق الامتحان ، وتابع: «أرجو أن نتحدث عن استخدام التابلت وبنك المعرفة والمواد الرقمية ، ولا ندخل في أمور من صلب اختصاص الفنيين».

وتداولت صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ، أنباء تفيد بأن الطالب عليه أن يتأكد من رقم الجهاز خلال استلام التابلت ، والرقم الموجود على غطاء الجهاز أيضا ، لأنه في حال اختلاف الأرقام ، يعني أن الطالب سوف يؤدي امتحان طالب آخر.