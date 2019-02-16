نص بيان التعليم بشأن توحيد الزي المدرسي للمعلمين

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن نفيه عن وجود أي تصريح من قبل الوزارة يتعلق بزي موحد لكافة المعلمين والإداريين العاملين في المدارس الحكومية المصرية.

كما أكد أيضا “أنه لم يصدر عن الوزارة أي تصريح بخصوص تحمل المعلم أي مبالغ مادية بنسبة مئوية تصل إلى خمسين في المئة من التكلفة، كما يشاع من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما أكد الوزير في هذا الإطار عبر صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن مبادرة توحيد الزي المدرسي لكافة المعلمين، قد انطلقت من قبل محافظ الوادي الجديد، وأشار إلى إن وزارة التربية والتعليم تنظر إلى تلك المبادرة باهتمام وتتابعها، ولكنها ليست مبادرة قومية على مستوى أنحاء الدولة المصرية خلال الوقت الراهن.

وأضاف الوزير “إنه إذا أراد البعض معرفة المزيد فليتوجهوا بالسؤال إلى السيد المحافظ أو مدير المديرية في الوادي الجديد”.

كما أكد الوزير في تصريحاته أن “رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولذلك أتمنى أن نتعاون جميعا في تشجيع كل محاولات الإصلاح صغرت أو كبرت وأن نتعاون على تطوير الأفكار بحوار إيجابي مع الابتعاد عن نقل معلومات لا صاحب لها يوما بعد يوم وبلا مرجعية كي نجلد أنفسنا ونحطم من اجتهد ونوقف قطار التقدم أما السخرية من كل شيء والجدل غير الهادف لن يساعد الوطن ولن يساعد من يجتهد للإصلاح”.