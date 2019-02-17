التعليم تعلن عن قيمة رسوم الامتحانات الإلكترونية في حالة عدم تسلم التابلت

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صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، “إن الوزارة لم تتلق أية معلومات بشأن امتناع الطلاب عن استلام التابلت التعليمي”.

‎وأضاف الوزير خلال تصريح صحفي له عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، والذي جاء به: “لن يستلم التابلت من لم يدفع الرسوم، أما الامتحان لمن لم يستلم التابلت ستكون في مقابل مصروفات أكثر من مائة جنيهًا مصريًا، لضرورة توفير مراكز امتحانات خاصة بالامتحانات الإلكترونية”.

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10 معلومات هامة عن التابلت التعليمي

أطلقت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي على الانترنت أهم عشرة معلومات عن التابلت التعليمي الذي تم توزيعه على كافة طلاب الصف الأول الثانوي، وهي كالتالي:

بدأ صباح يوم الإثنين الحادي عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2019، توزيع أجهزة التابلت بعشرين محافظة من محافظات الدولة المصرية.

المحافظات التي تم توزيع التابلت التعليم بها هي، كالتالي: “محافظة الإسماعيلية، محافظة بورسعيد، محافظة السويس، محافظة مرسى مطروح، محافظة شمال سيناء، محافظة الوادي الجديد، محافظة الأقصر، محافظة جنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، محافظة أسوان، محافظة الفيوم، محافظة بني سويف، محافظة قنا، محافظة الإسكندرية، محافظة القاهرة، محافظة المنيا، محافظة اسيوط، محافظة سوهاج، محافظة الشرقية، محافظة دمياط.

تعد تلك المحافظات هي المجموعة الأولى التي يتم توزيعها، على أن يتم التوزيع التابلت التعليمي على باقي المحافظات المصرية من خلال مديريات التربية والتعليم تباعًا، وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل الوزارة في هذا الصدد.

يتم توزيع التابلت التعليمي على كافة طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة، بالإضافة إلى المعلمين، وعدد من العاملين في المديريات التعليمية.

يتوجه الطالب وولي الأمر إلى مكتب البريد المصري من أجل سداد قيمة التأمين على التابلت التعليمي بقيمة 100 جنيهًا مصريًا.

يتوجه الطالب وولي الأمر بعد هذا إلى المدرسة التابع لها ليقوم بالتوقيع على استلام جهاز التابلت.

يتيح التابلت للطالب مصادر معرفية عديدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري.

سوف يتم إجراء اختبار طلاب الصف الأول الثانوي على جهاز التابلت التعليمي.

إذا حدث أي عطل أو تلف للتابلت التعليمي، على الطالب أن يتوجه أولًا إلى إخصائي التطوير التكنولوجي في المدرسة، وإذا استمر العطل، على الطالب الاتصال بخدمة العملاء، وسوف يتم إرشاده بالخطوات التي لا بد من اتباعها من أجل حل هذا العطل.

هناك خدمة المحادثة بشكل مباشر مع خدمة العملاء عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.

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