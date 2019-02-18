الحكومة تعلق على إجبار طلاب المنازل على شراء التابلت

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن إجبار وزارة التربية والتعليم ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، طلاب نظام المنازل على شراء التابلت من الوزارة.

وفي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاء القرار التابع لمجلس الوزراء ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، والتي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا ، وأكدت عدم صحة إجبار طلاب المنازل ، على شراء التابلت من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وبحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، أن الطلاب المقيدين بهذا النظام التعليمي ، ليسوا في إطار خطة الوزارة الحالية لتوزيع التابلت ، لافتة إلى أن التابلت المدرسي مدفوع التكاليف من قبل الدولة بالكامل ، دون تحمل الطلاب سوى مبلغ 100 جنيه كرسوم تأمينية «بوليصة تأمين» ، كما أن التابلت لن يسترد من الطلاب بعد انتهاء الدراسة في مرحلة الثانوية العامة ، كما أن كل ما يُثار في هذا الشأن ، مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب نظام المنازل.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أن طلاب نظام المنازل يمكنهم الوصول للمحتوى الدراسي الرقمي على الإنترنت من أي مكان ، وأن الوزارة مسؤولة عن عقد امتحاناتهم في مكان مجهز تكنولوجياً ومعد للاختبارات ، مشيرة إلى أن تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي «نظام المنازل» ، سوف يتم من خلاله اختبار الطلاب مرة واحدة نهاية الفصل الدراسي ، ولن تطبق عليهم الاختبارات المتعددة ، التي تطبق على الطلاب المنتظمين في المدارس الحكومية.

وفي نهاية تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء ، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، وسائل الإعلام المختلفة ، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار ، وكذا التواصل مع الجهات المعنية في الوزارة ، بهدف التأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق ، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام ، كما تؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية ، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة في هذا الشأن ، يمكن الاتصال على رقم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 0227963273.