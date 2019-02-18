الحكومة تعلق على تكلفة تشغيل التابلت في المدارس الخاصة

منذ 11 دقيقة اخبار التعليم
الحكومة تعلق على تكلفة تشغيل التابلت في المدارس الخاصة

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء  ، اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تحمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، تكلفة تشغيل «التابلت» في المدارس الخاصة مثل الحكومية.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، في تقرير تقصي الحقائق الصادر عنه ، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، التي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا ، وأكدت عدم صحة ما تردد ، بشأن تحمل وزارة تكلفة تجهيز المدارس الخاصة بالبنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل أجهزة «التابلت» ، وأنها غير مسؤولة عن ذلك.

وتابعت وزارة التربية والتعليم في تقرير تقصي الحقائق ، أنه تم الاتفاق مع أصحاب المدارس الخاصة ، على العمل بشبكات «واي فاي» بشكل مؤقت ، حتى التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن آلية توصيل الإنترنت لهذه المدارس ، على أن تتحمل الأخيرة تكلفتها ، وذلك قبل بدء أول امتحانات في مارس المقبل ، مؤكدة في الوقت ذاته ، أن كل ما يتردد في هذا الشأن ، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، إلى التزامها بتجهيز المدارس الحكومية فقط بالبنية التكنولوجية ، وتوفير خدمة الإنترنت بها خلال فترة الدراسة ، فضلا عن تزويدها بالشاشات التفاعلية ، وأضافت: «حال تعرض التابلت لأي عطل فني مفاجئ أو تلف ، على الطالب التوجه لأخصائي التطوير التكنولوجي في المدرسة التابع لها ، أو الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16580 ، ثم الضغط على رقم 9 ، ويتم من خلاله إرشاد الطالب باتباع الخطوات اللازمة لتصليح التابلت».

وفي نهاية تقرير تقصي الحقائق ، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وسائل الإعلام المختلفة ، وأولياء الأمور ، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار ، وكذا التواصل مع الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق ، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام ، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية ، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة في هذا الشأن ، يمكن الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.