الحكومة تعلق على تكلفة تشغيل التابلت في المدارس الخاصة

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تحمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، تكلفة تشغيل «التابلت» في المدارس الخاصة مثل الحكومية.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، في تقرير تقصي الحقائق الصادر عنه ، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، التي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا ، وأكدت عدم صحة ما تردد ، بشأن تحمل وزارة تكلفة تجهيز المدارس الخاصة بالبنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل أجهزة «التابلت» ، وأنها غير مسؤولة عن ذلك.

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وتابعت وزارة التربية والتعليم في تقرير تقصي الحقائق ، أنه تم الاتفاق مع أصحاب المدارس الخاصة ، على العمل بشبكات «واي فاي» بشكل مؤقت ، حتى التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن آلية توصيل الإنترنت لهذه المدارس ، على أن تتحمل الأخيرة تكلفتها ، وذلك قبل بدء أول امتحانات في مارس المقبل ، مؤكدة في الوقت ذاته ، أن كل ما يتردد في هذا الشأن ، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، إلى التزامها بتجهيز المدارس الحكومية فقط بالبنية التكنولوجية ، وتوفير خدمة الإنترنت بها خلال فترة الدراسة ، فضلا عن تزويدها بالشاشات التفاعلية ، وأضافت: «حال تعرض التابلت لأي عطل فني مفاجئ أو تلف ، على الطالب التوجه لأخصائي التطوير التكنولوجي في المدرسة التابع لها ، أو الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16580 ، ثم الضغط على رقم 9 ، ويتم من خلاله إرشاد الطالب باتباع الخطوات اللازمة لتصليح التابلت».

وفي نهاية تقرير تقصي الحقائق ، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وسائل الإعلام المختلفة ، وأولياء الأمور ، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار ، وكذا التواصل مع الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق ، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام ، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية ، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة في هذا الشأن ، يمكن الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.