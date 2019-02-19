التعليم: طرح مسابقة جديدة للتعيينات المؤقتة للمعلمين خلال النصف الثاني من 2019

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أعلن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، “إن الوزارة تستعد من أجل إجراء مسابقة لتعيين المعلمين لسد العجز بالمدارس قبل بداية العام الدراسي القادم 2019/ 2020”.

جاء تلك التصريحات خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل الإعلان عن أعداد المتقدمين، وعرض كافة التفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة لكافة المعلمين التي قد تم الإعلان عنه من قبل الوزارة مؤخرًا.

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أشار الدكتور محمد عمر، “أن مسابقة التعاقد المؤقت التي تجريها الوزارة خلال الوقت الراهن، تعد بمثابة تجربة من أجل العمل على حصر العجز في المدارس المصرية بشكل حقيقي، وحتى لا تتحمل موازنة الدولة المصرية أعباء إضافية لإجراء مسابقة للتعيين لا تحل أزمة عجز المعلمين بالمدارس”.

وتابع نائب الوزير “عقب الانتهاء من مسابقة التعاقد المؤقتة مع المعلمين، تقوم الوزارة بإجراء مسح جديدا من أجل التحقق لحل مشكلة العجز، ثم تعلن عن مسابقة التعيينات خلال شهر يونيو أو شهر يوليو القادمين لعام 2019”.

وأكد “أن العقود المؤقتة غير قابلة للتجديد، كما أنها غير قابلة للتثبيت، ولكن كافة المتعاقدين مع الوزارة تحت أي بند سوف يكون لهم وزن نسبي بمسابقة التعيينات القادمة التي سوف تقوم الوزارة بإجرائها خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019”.

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