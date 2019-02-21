تعرف على الجدول المقترح لامتحانات الثانوية العامة 2018/2019

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، اليوم الخميس الموافق 21 فبراير من العام الحالي 2019 ، الانتهاء من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة ، للعام الدراسي الحالي 2018 / 2019 ، وإتاحته عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتلقي آراء ومقترحات الطلاب بشأنه.

وفي بيان صحفي صادر عنها ، اليوم الخميس ، ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا يأتي في إطار حرصها على الاستعداد بشكل جيد ومبكر ، لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ، للعام الدراسي الحالي 2018 / 2019.

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وزادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، أنها أتاحت الجدول المقترح عبى موقعها ، لتلقي الآراء والمقترحات بشأنه ، تمهيدا لمناقشته مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر ، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه ، من دون المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته ، وفقًا لما حددته الوزارة في وقت سابق ، وأيضا بموعد انعقاد امتحانات مواد «التربية الدينية ، التربية الوطنية ، واللغة الأجنبية الثانية» ، وذلك لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتلقي المقترحات بشأن الجدول المقترح ، سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، وذلك تمهيدا لعرض جدول الامتحان في صورته النهائية ، على الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛ لاعتماده وإعلانه.

يذكر أن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ، سوف تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو من العام الحالي 2019 ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1 يوليو من العام الحالي 2019.