وكيل الأزهر يكشف تفاصيل وموعد امتحان اولى ثانوي بنظام open book

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أعلن وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، “إن الامتحانات بنظام open book، لكافة طلاب الصف الأول الثانوي سوف تكون خلال شهر مارس القادم لعام 2018”.

وأضاف صالح عباس، “أنه يجرى خلال الوقت الراهن طرح أسئلة من أجل تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على نظام “أوبن بوك” عبر بوابة الأزهر الإلكترونية”، ولفت إلى “أن نظام “أوبن بوك” يعمل على تنمية مهارات الطلاب، ويحتاج إلى فهم ومذاكرة ليستطيع الطلاب الإجابة عن الأسئلة”.

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كما نوه وكيل الأزهر، إلى “أنه يجرى أيضا خلال الوقت الراهن العمل على تدريب كافة معلمي الأزهر على نظام التعليم الجديد تبعًا للبروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف، وبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني”.

وأشار إلى “أنه سوف يتم عقد اجتماعات خلال الفترة القادمة بين مسئولي الأزهر الشريف، وبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل بحث موعد تسليم التابلت التعليمي إلى طلاب أولى ثانوي.

يجدر هنا الإشارة إلى أنه قد تم عقد لقاء بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، يوم الأحد السابق في مقر مشيخة الأزهر الشريف من أجل بحث تعزيز سبل التعاون بين الأزهر الشريف والوزارة في إطار المنظومة التعليمية الجديدة.

صرح شيخ الأزهر، “إن التعليم الأزهري هو باعث نهضة مصر الحديثة، وعلى أساسه قامت كل أشكال التعليم في جمهورية مصر العربية”، وأكد على أهمية دعم التعليم بالأزهر الشريف، لأنه يمثل ضمانة الاستقرار والتعايش المجتمعي بمصر والعالم الإسلامي، والعربي، كما أنه يربي أبناءه على التعددية وقبول الاختلاف واحترام الآخر وحب الوطن والانتماء له”.

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