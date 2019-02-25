التعليم تؤكد استمرار تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى بالمدارس

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صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين على استمرار المدارس في تسليم أجهزة التابلت إلى طلاب الصف الأول الثانوى العام، تبعًا للشروط والضوابط التى قد تم الإعلان عنها مسبقًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، “أن معظم مديريات التعليم أوشكت على الانتهاء من توزيع التابلت التعليمي على طلاب الصف الأول الابتدائي، وأعضاء هيئة التدريس، كما أن بعض المدارس والمعلمين قد بدأوا بشكل فعلي باستخدام المحتوى الرقمي الموجود على بنك المعرفة، وسوف يتم التعامل مع المحتوى التعليمي الموجود من خلال الأجهزة الموجودة مع الطلاب”.

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وأكدت وزارة التعليم، “أن البعض من أولياء الأمور ما زالوا يقوموا بسداد مبلغ التأمين الخاص بالتابلت التعليمي عبر مكاتب البريد، وسوف يتم تسليم الطالب التابلت بمجرد سداد ولى أمره المبلغ المطلوب الخاص بالتأمين”.

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