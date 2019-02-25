المعاهد الأزهرية تعلن موعد توزيع التابلت للصف الأول الثانوى

Advertisements

صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ على خليل، “إن طلاب المرحلة الثانوية لن يتسلموا التابلت التعليمي خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، وسوف يتم توزيع التابلت على الطلاب مع بداية من العام الدراسى القادم 2019/ 2020”.

وشدد الشيخ على خليل على أن الأزهر الشريف يقوم على يطبيق منظومة التعليم الجديدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أن التابلت التعليمي يعد وسيلة مساعدة للطلاب في العمل على تحصيل العلوم المختلفة.

Advertisements

وأضاف، “أن قطاع المعاهد الأزهرية قد اتفق مع شركات متخصصة من أجل تجهيز المعاهد الأزهرية بالبنية التحتية التي تمكن كافة طلاب التعليم الأزهري، من استخدام التابلت التعليمي، حيث سوف يتم تجهيز المعاهد قبل بداية العام الدراسى القادم 2019/ 2020″، ولفت إلى أن التابلت التعليمي سوف يضم له العديد من المواد الشرعية إلى جانب المواد الثقافية.

وأشار، “الى استمرار تطبيق منظومة الشفوى الإلكترونية”، وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن اليوم الاثنين سوف يتم نشر جدول الشهادة الثانوية الأزهرية عبر البوابة الإلكترونية، وسوف يتم دعوة كمافة الطلاب وأولياء الأمور من أجل إبداء ملاحظاتهم كما سوف يتم الاجتماع مع رؤساء اتحادات الطلاب بجميع معاهد جمهورية مصر العربية، من أجل المشاركة وإبداء الرأى فى جدول الثانوية المقترحة.

وأشار، “أن جدول الثانوية المقترحة سوف تكون مفاجأة سارة للطلاب حيث يراعى كثرة المواد التي يقوم الطلاب بدراستها في مجال التعليم الأزهري، ومن المتوقع أن تنال تلك الجدولة على رضاهم.

وأعلن عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التي سوف تنطلق يوم الخامس والعشرين من شهر مايو القادم لعام 2019، وأكد “أن تطبيق النظام التعليمي الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي سوف تكون اعتبارًا من العام القادم 2019/ 2020، بناء على تعليمات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف”.

أقرا المزيد التعليم تؤكد استمرار تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى بالمدارس