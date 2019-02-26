إجراءات قبول مرحلة رياض الأطفال بمدارس الجيزة التجريبية.. تعرف على أهم الضوابط

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، عن قيام الوزارة بوضع حلول من أجل استقبال كافة الطلاب، فى مرحلة رياض الأطفال، وذلك في كافة المدارس التجريبية القائمة بمحافظة الجيزة.

أهم ضوابط التعليم لقبول جميع الأطفال بالمدارس التجريبية بالجيزة

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع العديد من الإجراءات والضوابط الخاصة بقبول كافة الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وذلك في المدارس التجريبية التابعة لمحافظة الجيزة، من أجل العمل على استيعاب الكثافات الطلابية في المحافظة، خلال الفترة القادمة.

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التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبين محافظة الجيزة من أجل العمل على حل مشكلة تنسيق رياض الأطفال. المتسبب الأول في مشكلة قبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بمحافظة الجيزة، وهي الكثافات الشديدة في أعداد الأطفال بالمحافظة. تعد تلك المشكلة من مسئوليات محافظة الجيزة، حيث أن التعليم يدار بشكل لا مركزى. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبول كافة الأطفال من هم فى سن الخامسة وأكثر. فتح قاعات جديدة فى المدارس، ورفع الكثافة الطلابية لتصل إلى 60 طالب في الفصل. العمل على تشغيل بعض القاعات فترتين فى بعض المدارس التجريبية بمحافظة الجيزة. مديرية التربية والتعليم بالجيزة قامت بتوزيع الطلاب من خلال التنسيق لمرحلة رياض الأطفال على الإدارات والمديرية نفسها.

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