التعليم تعلن عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لمراقبي امتحانات الثانوية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التسجيل بطريقة إلكترونية، لملء استمارة “عضوية سرى” من أجل الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسى الجاري 2018/ 2019، من أجل العمل كـ “مراقب، مقدر درجات، ملاحظ معاون”.

شددت الوزارة على تحرى الدقة عند تسجيل البيانات، ومراجعتها بشكل دقيق، وخصوصًا البيانات الخاصة بالوظيفة الحالية، ووظائف الكادر، ومواد التخصص والمرحلة التعليمية، وتحت جهة العمل، مع التأكيد على تحديث بيانات العاملين تبعًا لآخر وضع وظيفي لهم قبل أن يتم طباعة كشوف “1”سرى.

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على أن يتم إدراج أسماء العاملين الموجودين في الإدارة أو المدرسة حتى تاريخه، وعدم إدراج العاملين الذين قد تم نقلهم، ويجدر هنا الإشارة إلى انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018/ 2019، في يوم التاسع من شهر يونيو القادم لعام 2019، وتستمر حتى الأول من شهر يوليو القادم.

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