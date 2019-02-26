فتح فصول لـ مزدوجي ومتعددي الإعاقة لأول مرة بمصر.. تعرف على نظام القبول

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أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، القرار الوزاري تحت رقم 20 لعام 2019، والخاص بفتح فصول ملحقة في مدارس الأمل للصم، مدارس النور للمكفوفين، تكون مخصصة للطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة، مع وضع معايير، ونظام القبول بتلك الفصول.

تأتي تلك الخطوة في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بالطلاب ذوي الإعاقة، ولأول مرة في تاريخ الدول المصرية يتم فتح فصول للطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة، بالتعاون مع “مدرسة بيركنز الأمريكية، ومؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية”.

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أعلن رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، “إن وزارة التربية والتعليم قد فتحت أول فصل لمزدوجي ومتعددي الإعاقة، في مدرسة النور بمنطقة حمامات القبة، وجاري العمل على استكمال المرحلة الأولى من المشروع”.

وأشار حجازي إلى “أن الهدف الأسمى من فتح تلك الفصول هو العمل على مساعدة تلك الفئة من الطلاب من مزدوجي ومتعددي الإعاقة هو مساعدتهم من خلال المهارات المهنية المناسبة من الاعتماد على أنفسهم ليصبحوا عناصر فاعلة داخل المجتمع المصري”.

نظام قبول الطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة

أشارت رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة الدكتورة هالة عبدالسلام، أن نظام القبول لتلك الفصول يتم من خلال مرحلتين:

المرحلة الأولى: أن يكون سن الطالب في أول أكتوبر، ست سنوات، ويكون الحد الأقصى للبقاء في هذه المرحلة أربعة عشر عامًا، ويكون اجتياز المرحلة لكل طالب تبعًا لتخطيه المستويات التأهيلية.

المرحلة الثانية تبدأ بعد اجتياز المرحلة الأولى ويبدأ سن القبول بها من 14 إلى 21 عامًا كحد أقصى للسن، ولا يشترط القبول خلال المرحلتين تبع المربع السكني.

صرحت مستشار الوزير للتربية الخاصة إنجي مشهور، “إن تلك الفصول تهدف إلى تأهيل وتعليم الأطفال مزدوجي ومتعددي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم من أجل تمكينهم، ودمجهم داخل المجتمع، والعمل على بث الثقة في نفوسهم ، ومساعدتهم على تقبل ذاتهم وتقبل الآخرين”.

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