الإنتهاء من فرز المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة.. التعليم تعلن عن موعد النتيجة

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صرح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، “إن الوزارة قد انتهت أول أمس من استقبال كافة أوراق المتقدمين إلى مسابقة المعلمين الخاصة بالعقود المؤقتة بعد مدة المدد التي تم تحديدها من أجل استقبال الأوراق حتى أول أمس الاثنين، والتى كان من المتعين لها أن تنتهى خلال يوم الخميس السابق الحادي عشر من شهر فبراير الجارى لعام 2019”.

وأوضح الدكتور محمد عمر، “أن المديريات التعليمية تعمل خلال الوقت الراهن على فرز أوراق المتقدمين، ومطابقتها مع الشروط الخاصة بالإعلان عن العقود المؤقتة، وسوف يتم إخطار المتقدمين بموقفهم من خلال البريد الإلكترونى منذ فترة سابقة”.

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وأوضح، “أنه من المتعين أن يتم الانتهاء من إجراءات فرز الأوراق من خلال المديريات التعليمية، حيث يتم التأكد من جميع الشروط للمتقدمين على الوظائف، وسوف يتم أيضًا إجراء المقابلات التى تعقد للمتقدمين”.

وأكد نائب الوزير التربية والتعليم، “أن الخطوات الخاصة بالمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين تسير بشكل دقيق ومنضبط تبعًا للمواعيد المقررة لهذا”، وأشار إلى “أن هناك متابعة بشكل دائم لكافة الخطوات التي تتم من قبل الإدارة والمديريات التعليمية في هذا الصدد”.

وأوضح، “أنه من المتعين أن يتم الإعلان عن نتائج مسابقة العقود المؤقتة للعاملين مع نهاية الأسبوع الجارى أى خلال أيام، حتى يتمكن المعلمين الذين سوف يتم اختيارهم بالمسابقة من استلام العمل فى المدارس مع بداية شهر مارس القادم 2019”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن تقدم ما يقارب من 428 ألف خريج على مسابقة العقود المؤقتة للعمل فى التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية من أجل العمل على سد العجز.

وأكدت الوزارة على حرصها في العمل على توفير معلمين للطلاب بالمدارس الحكومية، وعدم ترك أى طالب بدون معلم فى إطار العمل على تطوير المنظومة التعليمية الجديدة لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي.

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