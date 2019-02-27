التعليم: نتابع باستمرار تسليم المدارس التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن متابعتها بشكل دائم ومستمر لإجراءات تسليم التابلت التعليمي في المدارس الثانوية على مستوى القرى والنجوع للطلاب.

وأوضحت الوزارة، “أن أكثر من 400 ألف تابلت تعليمي قد تم تسليمهم إلى الطلاب بشكل فعلي بالمدارس الثانوية، وأضاف الوزارة، “أن العديد من المدارس الثانوية قد بدأت فى تشغيل التابلت التعليمي لاستفادة الطلاب من المحتوى الرقمي المتاح عبر منصة بنك المعرفة”.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم على وجود تغيير ملحوظ بطرق التعلم لدى الطلاب، وأشارت إلى “أن ملاحظات الطلاب والمعلمين على التابلت التعليمي، والمنظومة التعليمية الجديدة سوف تكون محل اعتبار لديها”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد بدأت بشكل فعلي في تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام، التابلت التعليمي منذ بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019.

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