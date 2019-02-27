الجداول المقترحة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.. إليكم التفاصيل

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صرحت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن الجدول المقترحة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشعبتيها “العلمي والأدبي”، خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019.

وتقوم الإدارةُ المركزية للامتحانات، بإجراء استطلاع لآراءَ الطلاب، في المواعيد المقرر أن يتم خلالها عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، من أجل السماح لأولياء الأمور والطالب والمدرسين وكافة المعنيين بالتعليم الأزهري من وضع جدول الشهادة الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019.

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وأضافت الإدارةُ المركزية للامتحانات، “أنه سوف تتمّ دراسة كافة المُقترَحات المقدمة بعناية فائقة، حرصًا على مصلحة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، والعمل على إجراء اي تَعديل خاص بجدول الامتحان تبعًا لهذا”.

الجدول المقترح لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة العلمي

وبحسب الاقتراح المقدم من قبل الإدارة المركزية للامتحانات؛ تبدأ اختبارات شعبة الثانوية الأزهرية شعبة العلمي بـ مادة الفقه، ومادة الجَبر والهندسة الفراغية “في النظام القديم، والنظام حديث”، من يومَ السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو لعام 2019، وسوف تنتهي يومَ الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو لعام 2019 بمادّة الحديث للشُّعبة العِلميّة”.

الجدول المقترح لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة أدبي

وسوف تبدأ الشُّعبة الأدبية من التعليم الثانوي الأزهري تبعًا الجدول المقترح، بأداء اختبار مادّة الفقه، ومادة التوحيد، يومَ الأحد السادي والعشرين من شهر مايو لعام 2019، وتنتهي يومَ الأحد الثالث والعشرين من شهر يونيو لعام 2019، باختبار مادة الأدب والنُّصوص، والمُطالَعة.

وأوضحت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية إلى الشروع في إجراء استطلاع الرأي لأولياء الأمور والطلاب يومَ الثلاثاء السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2019، حتّى يوم الخميس السابع من شهر مارس القادم.

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