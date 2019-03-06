وزير التعليم ينشر توضيح.. بشأن امتحانات أولى ثانوي

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قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، صباح اليوم الأربعاء، بنشر توضيح عبر حسابه الشخصي عبر “فيس بوك” بشأن امتحانات الصف الأول من المرحلة الثانوية، المقررة إجرائه خلال مارس الحالي 2019.

توضيح من وزير التعليم بشأن امتحانات أولى ثانوي

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وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن امتحان الصف الأول الثانوي، سوف يكون “بلا درجات” و”بلا تسريب”، من أجل التعرف على طبيعة الأسئلة خلال التجربة الثانية.

وكتب الوزير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “رصدنا جدلًا كبيرًا بسبب أن امتحان شهر مارس، وهو امتحان تدريبي، للصف الأول الثانوي سوف يكون إلكترونيًا رغم أننا قلنا هذا منذ يناير الماضي وعبر البعض عن تخوفهم من عدم جاهزية البنية التحتية في بعض المدارس ولهذا أرجو ملاحظة الآتي:

هذه التجربة الثانية للتعرف على طبيعة الأسئلة “بلا درجات” و”بلا تسريب”. من الضروري أن نجرب النظام الإلكتروني للامتحانات قبل شهر مايو. سنوزع SIM cards على كل الطلبة وبالتالي يصلهم الامتحان مهما كانت حالة التوصيلات في المدرسة.

كل شيء مدروس والعمل على قدم وساق، ولا داعي إطلاقا لأي قلق أو ضجيج، فعلنا كل شيء للمساعدة وليس هناك شيء واحد يدعو للقلق”.

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