إعلان موعد اختبار الوظائف للمتخلفين عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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صرح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، “إن الوزارة سوف تعلن خلال الفترة القليلة القادمة عن مواعيد المتخلفين عن حضور الاختبار بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بعد الانتهاء من توزيع باقى المتقدمين”.

وأضاف الدكتور محمد عمر، “أن الأوراق ليست هى الشرط الوحيد من أجل القبول، حيث أن التخصص المتقدم عليه شرط، مدى تطابق المؤهل مع التخصص شرط، الإدارة المتقدم عليها شرط، وهناك أيضً ا العديد من الشروط الأخرى، فليس معنى أنه تم تقديم الأوراق، وتم استلامها من المتقدم أنه اجتاز شروط الاعلان”.

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وأكد، “إن الوزارة ألزمت الإدارات باستلام كافة الأوراق حتى لو لم ينطبق الشروط على المتقدم لضمان الحيادية، وأن لا يتم رفض أحد نهائيًا والتلاعب به بحجة عدم استيفاء الأوراق، وإن الوزارة سوف تبدأ مراجعة الإدارات خلال الأيام القليلة القادمة من أجل مراجعة كافة المستندات للاطمئنان أنه لم يظلم أحد، أو لم يتم التلاعب بواسطة أحد في المستندات المقدمة”.

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