التعليم: جدول الامتحان التجريبي الثاني لـ أولى ثانوي اليوم

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، عن جدول الامتحان التجريبي للمرة الثانية لطلاب الصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي، ضمن الامتحانات التي تقوم الوزارة على إجرائها من أجل تدريب الطلاب على المنظومة التعليمية الجديدة لنظام الثانوية التراكمية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن امتحانات الصف الأول الخاصة بالمرحلة الثانية يتم إجرائها للمرة الثانية خلال شهر مارس لعام 2019، على شكل اختبار إلكترونى من خلال التابلت التعليمي، على أن توجد شريحة أو سيم كارد من أجل اختبارات الطلاب التى تنقص المدارس التابعين لها بعض التجهيزات الإلكترونية.

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سوف تبدأ امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي يوم الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري، ويتم توفير ثلاثة لغات وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية”.

أقرا المزيد نشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح .. والتعليم تنتظر مقترحات الطلاب حوله