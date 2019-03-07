فتح باب التقدم لـ مدارس النيل للعام الدراسى القادم 2019/ 2020.. تعرف على الأوراق المطلوب والشروط

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صرحت مدارس النيل الدولية، التابعة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن فتح باب القبول للطلاب الجدد على مستوى كافة فروعها في المحافظات المصرية المختلفة للعام الدراسي القادم 2019/ 2020.

المحافظات التي فتح باب التقديم لمدارس النيل للعام الدراسي القادم

محافظة القاهرة.

محافظة الجيزة.

محافظة المنوفية.

محافظة الأقصر.

محافظة أسيوط.

محافظة دمياط.

محافظة أسوان على أن يكون التقديم اعتبارًا من اليوم الخميس.

أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية الدكتور حسن فارس، “أن المحتوى التعليمي الذي تقدمه مدارس النيل المصرية يتم عبر شراكة مستدامة استراتيجية مع جامعة كامبريدج البريطانية، مع الاهتمام بشكل خاص باللغة العربية، والدراسات الإجتماعية على مدار كافة الصفوف الدراسية”.

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هناك تنسيق خاص لطلاب مدارس النيل للقبول بالجامعات واعتراف من الجامعات الخاصة بهم

أوضح الدكتور حسن فارس، “بالنسبة إلى قبول طلاب مدارس النيل بالجامعات المصرية، يوجد تنسيق خاص بهم وتم الاعتراف بهم من قبل الجامعات الخاصة، كما يحصل الطلاب على تخفيض بنسبة 20% من مصروفات الجامعة البريطانية “ما عدا كلية طب الأسنان” لحصوله على شهادة النيل الدولية”.

وأضاف، “أن مدرسة النيل تعمل على تقدم مناهج مبتكرة ثنائية اللغة خاصة بمرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية في مادة الرياضيات، ومادة العلوم، وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم إعتماد مصادر متنوعة في التعليم دون التقيد بكتب مقررة تؤهل الطلاب من أجل الحصول على دبلومة اللغة الفرنسية “delf”، ومناهج متكاملة للتربية الفنية، والموسيقية، والتربية الرياضية تساعدهم على اكتشاف قدراتهم الإبداعية، والعمل على تعزيز تلك القدرات”.

وأشار إلى “أن مدارس النيل تعمل على تقدم مقررات غير مسبوقة في مجال التعليم قبل الجامعى فى جمهورية مصر العربية، وخصوصًا فى مجال ريادة الأعمال، والابتكار، والتخطيط للمشروعات مع الاعتماد على كوادر مصرية مدربة فى مجالات التقييم، ووضع الامتحانات، والمناهج التنموية المهنية”.

فتح باب التقديم والتحويل لمدارس النيل المصرية

مدرسة النيل الدولية بمحافظة المنوفية.

مدرسة النيل الدولية بمحافظة الأٌقصر.

مدرسة النيل الدولية بمحافظة أسيوط.

مدرسة النيل الدولية بمحافظة دمياط.

مدرسة النيل الدولية بمحافظة أسوان.

المستندات المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس النيل

عدد 8 صور شخصية حديثة للطفل.

أصل شهادة ميلاد الطفل “كمبيوتر”.

إثبات قيد وبيان درجات أن يكونا معتمدين من الإدارة التعليمية بختم الشعار “للطلاب المحولين”.

أصل أو صورة معتمدة من مؤهل الأب، ومؤهل الأم.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليه عند التقديم.

تقديم أصل إيصال إيداع بنكي بمبلغ 500 جنيهًا مصريًا كرسوم تقديم ملف الطالب بالمدرسة على حساب شركة مصر للإدارة التعليمية ببنك مصر، وبياناته كالتالي، علمًا بأن رسوم التقديم لا ترد: “رقم الفرع 173، الأسم شركة مصر للإدارة التعليمية، العنوان مبنى المتحف المدينة التعليمية 6 أكتوبر، الجيزة، حساب رقم 1730199000000100 عملة الحساب الجنيه، كود العميل 21632035”.

طريقة التقديم في مدارس النيل

موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت

شروط التقديم لمدارس النيل

لا يقل سن التلميذ عن ثلاثة سنوات وستة أشهر، ولا يزيد عن أربعة سنوات وأحد عشر شهرًا، وتسعة وعشرين يومًا فى الأول من شهر أكتوبر القادم لعام 2019، خلال المرحلة الأولى من لمرحلة رياض الأطفال.

وأن يكون كلا الوالدين أو أحدهما على الأقل حاصلاً على مؤهل جامعى.

يقوم ولي الأمر أو الوصى على الطفل بتقديم الاستمارة الإلكترونية المطبوعة موقعة من ولي الأمر بصحة البيانات، وسوف تكون مسلسلة حسب رقم الطالب في قاعدة البيانات، مع باقي الأوراق المطلوبة بمديرية التربية والتعليم التابع لها المدرسة، وذلك اعتبارًا من 24/6/2018 وحتى 19/7/2018.

وبالنسبة إلى مدارس القاهرة الجديدة، ومدارس الشروق، ومدارس الشيخ زايد، يتم تقديم الاستمارة والأوراق المطلوبة إلى مسؤول في مدارس النيل بجهاز المدينة التابع لها المدرسة، وذلك اعتبارًا من 10 من شهر مارس الجاري لعام 2019، وحتى 25 من شهر أبريل القادم لعام 2019.

إذا كان الطلب غير موقع من ولي الأمر أو غير مسلسل لا يعتد به.

اجتياز الطالب الاختبارات المطلوبة وهي تغطي المهارات “المظهر الشخصي، والسلوك، مهارات الرياضيات، المعرفة والمعلومات العامة، المهارات الحركية، التفكير).

لابد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل خلال المقابلة الشخصية.

ترتيب أولويات القبول في مدارس النيل المصرية

القبول يكون تبعًا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات.

فى حالة تساوى الدرجات، تكون الأفضلية للسن الأكبر.

يتم الاستعلام عن نتيجة القبول عبر موقع التقديم .

قيام ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات، والإقرارات أمام الموظف المختص.

فى حالة تقديم ولى الأمر بيانات خاطئة، أو تقديم بيانات غير مطابقة مع شروط الالتحاق بمدارس النيل المصرية، ويحق للمدرسة استبعاد الطفل بشكل نهائي من اختبارات القبول.

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