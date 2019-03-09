شوقي: “المسألة ليست درجات وامتحانات” ويجب الدخول إلي موقع المعرفة

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يجب أن نشاهد مؤشر التعليم لنعلم ترتيب مصر بالمقارنة بالدول الأخري كما قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. وهناك سؤال ورد لوزير التعليم طارق شوقي من خلال صفحته الشخصية علي الفيسبوك” لماذا نطور التعليم المصري” وأجاب شوقي عن السؤال بأن المسألة ليست فردية ولكنها مستقبل دولة.

وقال شوقي أنه يمكن بالدخول علي موقع المعرفة، معرفة كيف يتم التقييم لتطوير التعليم المصري وتسريع المنافسة مع الدول الأخري. كما أكد أن المسألة مستقبل دولة وليست فردية. وقام شوقي بكتابة نص يقول: “دعوة لمن يريد الإطلاع علي مؤشر المعرفة العالمي وموقع مصر “المعرفي” في العالم في عامي 2017 و2018.

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ترتيب مصر 99/134 بصورة عامة، بينما ترتيب مصر في التعليم الجامعي 110/134. وتستطيعوا بالدخول علي هذا الموقع أن تعرفوا كيف يمكن التقيم لتطوير التعليم المصري، المسألة مستقبل دولة وليست مسألة فردية.

ومازلنا نتجادول علي “امتحانات ودرجات” لم تساعدنا علي التخلص من البطالة، كما لم تساعدنا في التطور بين الدول الأخري، وأطلب منكم الإطلاع علي التقرير لكي تعرفوا كيف تطورت الدول الأخري.