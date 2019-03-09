التعليم: شرط حضور الطالب 75% من الدروس العملية لدخول الامتحان بالمدارس الفنية

Advertisements

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن على الطالب خلال مدة دراسته في المدرسة الفنية أن يحقق نسبة حضور بنسبة مئوية تصل إلى 75% من المقررات والموضوعات الدراسية المخصصة للتدريبات المهنية “العملية”، ويعد هذا شرط من أجل دخول الطالب لأداء الامتحان بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى غياب الطالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب موجه إلى المديريات التعليمية، إنه فى حالة عدم تحقيق النسبة المقررة، يتم حرمان الطالب من دخول الامتحانات على أن يتم تقيد فى العام الدراسي التالي، على أن يكون الطالب منتظم ما لم يكن قد تجاوز عدد مرات، على أن يتم إعادة قيد الطالب المسموح بها، وهى مرة في العام الدراسي، ومرتين طوال المرحلة الدراسية.

Advertisements

نص قرار التربية عن نسبة الحضور للمدارس الفنية

إيماء إلى الالتماسات الواردة إلينا بالفاكس بتاريخ 26/2/2019 من أولياء أمور بعض طلاب التعليم بمحافظة بورسعيد والمقيدين بمدرسة بورسعيد التجارية بنين، والذين تم فصلهم لتجاوزهم لمدة الغياب، ويلتمس أولياء أمورهم تقدمهم للامتحان على نظام العمال هذا العالم 2018/ 2019.

نتشرف بإن نحيط سيادتكم علماً بأن قانون التعليم رقم 129 لسنة 1981 قد نص في مادته رقم “15”، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضور 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة، كما نصت المادة رقم 27 من نفس القانون على شرط دخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموعة الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب، وإذا لم يحقق الطالب هذين الشرطين يتم حرمانه من دخول الامتحان على أن يتم إعادة قيده في العام الثاني مباشرة كطالب منتظم، وذلك ما لم يكن قد تجاوز عدة مرات إعادة القيد، والتي حددها نفس القانون بسنة واحدة في العالم، ومرتين في المرحلة.

أقرا المزيد وزارة التربية والتعليم تقرر مشاركة الطلاب بـ5 جنيهات لصالح أسر شهداء الجيش والشرطة