تفاصيل جدول الامتحانات الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأسبوع الحالي عن جدول الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، فى إطار الاستعداد من أجل عقد الامتحان التجريبي خلال الفصل الدراسي الثاني.

تفاصيل جدول الامتحانات الثاني لطلاب الصف الأول الثانوى

وأضافت الوزارة أن هذا الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي، يكون في إطار حرص الوزارة على تدريبهم على نظام الثانوية التراكمية، ونظام الاختبار الإلكتروني الأول، خلال المنظومة التعليمية الجديدة التي يتم تطبيقها لأول مرة خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019.

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وتعقد الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي في يوم 24 من شهر مارس الحالي لعام 2019، بحيث تكون الامتحانات هادفة إلى تدريب الطلاب المرحلة الثانوية على طريقة تخزين الأسئلة وإجاباتها والتعامل مع التابلت التعليمي.

التعليم: اسئلة الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوية موحدة

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات التجريبية سوف تكون موحدة على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك لأسباب فنية مع اختلاف ترتيب الأسئلة من طالب إلى طالب آخر.

وأوضحت الوزارة، “أن الهدف من عقد تلك الامتحانات التجريبية، هو تدريب الطلاب على شكل ونظام الأسئلة الجديدة، واستقبال الأسئلة، وطريقة تخزينها على التابلت التعليمي، والتصحيح”.

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