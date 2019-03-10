التعليم: اليوم الأحد بدء توزيع شرائح محمول على طلاب أولى ثانوي

Advertisements

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه اعتبارًا من اليوم الأحد، سوف يتم البدء في توزيع شرائح محمول على طلاب الصف الأول الثانوي، حيث أعلن الوزير الدكتور طارق شوقي، “أن الوزارة تعمل ليل نهار من أجل إنجاز طفرة كبرى بجودة التعليم المصري منذ عامين”.

وأكد الوزير، “لقد أوفيت بكل ما وعدت به، على الرغم كثرة التشكيك، والتكرار الهائل في التساؤلات، والمحاولات الدائمة والمستمرة من أجل إجهاض العمل، والتطوير وما يفيد الأجيال القادمة”.

Advertisements

وأعرب الدكتور طارق شوقي، عن مدى استغرابه من اعتماد العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة في الحصول على المعلومات، على الرغم من التحذيرات من الاعتماد على تلك المواقع من إثارة معلومات تعد مغلوطة، مما يسبب في إثارة البلبلة للوزارة والطلاب وأولياء الأمور.

وشدد شوقي على أنه، “فيما يخص النظام الثانوي التراكمي، والتي تعد السنة الأولى من المرحلة الثانوية، وهي مرحلة انتقالية تدريبية لطلاب دفعة 2018/ 2019، والدفعات التالية لها بالسنوات القادمة.

وأكد الوزير إن “هذا لا يعد قرار جديد، ولا هو استجابة إلى المطالب التي تم طرحها عبر جروبات السوشيال ميديا، ولكنه قرار قديم منذ أن تم إطلاق النظام المعدل”.

وأوضح إن “فلسفة القرار تتلخص في منح نفس الفرصة لكل الدفعات للانتقال التدريجي من ثقافة الحفظ والتلقين، إلى ثقافة التعلم المستهدف والمبني على الفهم والتفكير بطريقة علمية”.

وأكد إن، “النظام التراكمي يعتمد على حساب الدرجات الخاصة بـ إمتحانات الصفين “الثاني، والثالث من المرحلة الثانوية”، عن طريق حساب متوسط مجموع درجات الطالب”، .

وأشار أنه، “ذا تمت أربعة امتحانات في مادة في الثاني الثانوي، سوف نأخذ متوسط أعلى درجتين من الأربعة كي تكون درجات الطالب في تلك المادة في الثاني الثانوي “x2″، ثم يتم تكرار نفس المنهج في الصف الثالث من المرحلة الثانوية ، حتى يتم الحصول على متوسط جديد “x3″، وبالتالي الدرجة النهائية في تلك المادة تكون “x2 + x3”.

وأكد الدكتور طارق شوقي على أنه، “لا تغيير في حساب النظام التراكمي على الصفين الثاني والثالث من المرحلة الثانوية لدفعة العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، أو على أي دفعة لاحقا”.

التعليم: لا عودة لنظام علمي علوم، وعلمي رياضة

وأشار إلى أن “التشعب في الصف الثاني الثانوي سوف يكون إلى شعبة العلمي وشعبة الأدبي فقط لدفعة العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، وما بعدها”، وأكد الوزير على عدم العودة إلى نظام علمى علوم، ونظام علمي رياضة.

وأوضح الوزير بالنسبة إلى الطلاب المصريين في الخارج لدفعة العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، سوف يتم اختبارهم كما في السابق، أما بالنسبة إلى العام المقبل فسوف يتم العمل على إيجاد حلول تقنية لكي يتم دمج الطلاب المصريين في الخارج في النظام التراكمي الجديد الخاصة بالمنظومة التعليمية الجديدة.

التعليم: اليوم الأحد بدء توزيع شرائح محمول على طلاب أولى ثانوي

وأعلن الوزير “إن وزارة التربية والتعليم سوف تقوم بتوزيع شرائح محمول “Data”، اعتبارًا من اليوم الأحد على كافة طلاب الصف الأول الثانوي الذين حصلوا على التابلت التعليمي، وبالتالي سوف يكون إجراء الاختبار التجريبي في 24 من شهر مارس الجاري.

أقرا المزيد التعليم : اعتبار الصف الأول الثانوي تجريبيا هذا العام والأعوام القادمة