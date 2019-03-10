تعرف على مقترحات طلاب الثانوية الأزهرية لجداول الامتحانات

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تقدم عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمقترحات لجداول الامتحانات، حيث أعلن قيادات في قطاع المعاهد الأزهرية بتأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي، لما بعد عيد الفطر المبارك، بدلا من أن يتم عقد الامتحانات قبل العيد بتسعة أيام.

انتهت “الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية”، يوم الخميس السابق، من أخذ المقترحات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، على الجداول المقترحة لإجراء الامتحانات مع نهاية العام، بعد أن استمرت لمدة أسبوع عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

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مقترحات طلاب الثانوية الأزهرية على جداول الامتحانات

ناشد طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية، كافة القيادات بقطاع المعاهد، بالعمل على تنفيذ مقترحاتهم حول جدول الامتحانات، والتي تمثلت في التالي:

عقد الامتحانات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أسوة بوزارة التربية والتعليم، على أن تبدأ بمادة الفيزياء الخاصة بقسم العلمي، ومادة الفقه الخاصة بالقسم الأدبي.

عقد الامتحان بمادة واحدة يوميًا بدلا من مادتين.

إعطاء طلاب الثانوية الأزهرية، مدة كافية قبل امتحانات المواد العلمية، مثل: مادة الكيمياء، مادة الفيزياء، مادة الأحياء”، على أن تكون في أول الأسبوع. .

ومن المتعين أن تبدأ “الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية”، بالعمل على دراسة مقترحات الطلاب الثانوية الأزهرية، تمهيدا للإعلان عن الجدول الامتحانات بشكل نهائي، من أجل عقد الامتحانات في 25 من شهر مايو القادم لعام 2019.

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