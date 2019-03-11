التربية تعلن عن تفاصيل جدول امتحانات الدبلومات الفنية

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اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، جدول امتحانات الدور الأول الخاصة بـ شهادة الدبلومات الفنية “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي” بالنظامين الثلاث سنوات، والخمس سنوات، للعام الدراسي الجاري 2018/2019.

أبرز 5 معلومات عن تفاصيل جدول امتحانات الدبلومات الفنية

تم اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية، بعد اجتماع مع كافة أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر للاستماع إلى ملاحظات الطلاب، وآرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح.

تبدأ الامتحانات، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 من شهر مايو القادم لعام 2019.

تنتهى الامتحانات يوم الخميس 30 من شهر مايو لعام 2019، ولمدة أسبوعين.

تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، وتنطلق السبت 11 من شهر مايو لعام 2019.

يتم استكمال باقى الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.

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