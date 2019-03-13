التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين في مدراس النيل

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أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية الدكتور حسن فارس، “إن إدارة المؤسسة قد قررت أن تعمل على خفض النسبة المخصصة لغير المصريين لنسبة مئوية تصل إلى 1%، من إجمالي الأماكن المتاحة في المدارس، من أجل العمل على توفير إتاحة لقبول عدد أكبر من الطلاب المصريين للالتحاق بالمدارس النيل”.

خفض النسبة المخصصة لغير المصريين في مدراس النيل

جاء تلك التصريحات انطلاقًا من حرص مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، على تنفيذ توجيهات الصادرة من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بسبب الإقبال الكبير على التقدم للالتحاق بمدارس النيل خلال للعام الدراسي القادم 2019/ 2020 من غير المصريين “عرب، أو أجانب”، بفروع المدارس المختلفة.

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وأضاف الدكتور حسن فارس، فى بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، “أن نظام النيل التعليمي، هو نظام متكامل ثنائي اللغة يستهدف العمل على الارتقاء بالمهارات بجميع العلوم، بحيث تتوازن مع المعارف المقدمة إلى لطلاب، والعمل على تحقيق التكامل بين الأطر المعرفية، والمهارية للمناهج في إطار عملية تعليمية متكاملة”.

وأضاف، “يعمل النظام التعليمي بمدارس النيل على تحقق نواتج التعلم المستهدفة من خلال استخدام طرق تقييم متنوعة، ومتطورة مع استخدام الموظف لكافة وسائل التكنولوجيا التعليمية الحديثة من أجل العمل على تفعيل النواحي التطبيقية بالمناهج المختلفة، والعمل على تنمية مهارات الطلاب الفنية، والموسيقية، والرياضية، من خلال مناهج حديثة للتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية”.

وأشار، “إن النظام التعليمي بالمدارس يساعد الطلاب على اكتشاف قدراتهم الإبداعية، والعمل على تعزيز بمواهبهم، وترسيخ القيم الأخلاقية، والقيم التربوية، والقيم الوطنية في الطلاب، والعمل على تعميق قيم التسامح، والانفتاح على العالم الحديث، والعمل على إعداد طلاب يتمتعون بالمهارات التي تمكنهم من التعامل مع تحديات المستقبل”.

شيرين حمدي: شهادة النيل هي شهادة مصرية مصممة بمعايير دولية

أعلنت مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شيرين حمدي إلى، “أن مشروع التوسع في مدارس النيل، إن شهادة النيل تعد شهادة مصرية مصممة تبعًا للمعايير الدولية، وإن هذا النظام التعليمي يعمل على بناء شخصية الطالب، ويهدف إلى إكسابه المهارات والمعارف، التي تعمل على تنمية روح الإبداع، والتفكير، والابتكار، وتعد مواردة بشرية مؤهلة لسوق العمل، ومؤهلة إلى الدراسة الجامعية عالميًا، محليًا”.

أماني الفار: مدارس النيل تهدف لخدمة الطبقة المتوسطة

أكدت نائب مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة أماني الفار، “إن مدارس النيل تهدف إلى خدمة الطبقة المتوسطة، التي لا تستطيع إلحاق أبنائها في المدارس ذات المصروفات السنوية المرتفعة، إلى جانب أن المدارس تعمل على تأهيل الطلاب من أجل الالتحاق بأي جامعة دولية”.

وأوضحت إلى “أن رؤية مدارس النيل المصرية، تهدف إلى تقديم نموذج تعليمي جديد متميز عالي الجودة على المستوى الإقليمي، القومي، يقوم على المشاركة مع أولياء الأمور، والمجتمع المصري في إدارته وتحقيق أهدافه، ويعمل على منح الطالب شهادة معترف بها عالمياً، وتعادل الشهادة الدولية”.

يجدر هنا الإشارة إلى أن مدارس النيل تعمل على إتاحة الفرصة للطلاب من أجل الحصول على شهادتين تصدرها:

الشهادة الأولى: شهادة جامعة كامبريدج البريطانية بالتعاون مع وحدة شهادة النيل، بصندوق تطوير التعليم، وباعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي تحت مسمى: “Certificate of Nile International Preparatory Education CNIPE”.

الشهادة الثانية بعد انتهاء التعليم في مرحلة قبل الجامعة بنهاية الصف الثاني عشر، والتي تؤهل الطلاب إلى الالتحاق بالجامعات بمصر أو خارجها، تحت مسمى: “Certificate of Nile International Secondary Education CNISE”.

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