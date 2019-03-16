التعليم: غدًا الأحد بدء توزيع الشريحة الخاصة بخط الطالب

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صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه اعتبارًا من غدًا الأحد سوف يتم البدء في تسليم “الشريحة الخاصة بخط الطالب”، والتي سوف يتم من خلالها استخدام الطالب لجهاز التابلت المدرسى.

جاء تلك التصريحات فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم في العمل على تطوير العملية التعليمية، والعمل على تنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

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غدًا الأحد بدء توزيع الشريحة الخاصة بخط الطالب

وأكدت وزارة التربية، “أنه من المتعين أن يتم تسليم الشريحة اعتبارًا من الغد الأحد في كافة محافظات التالية، محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية”، على أن يتم استئناف عملية التوزيع الشريحة لكافة طلاب مرحلة التعليم الثانوي فى اليوم التالى الاثنين 18 من شهر مارس الجاري لعام 2019 في باقي محافظات الدولة المصرية.

وأوضحت الوزارة، “أن الطالب الذى حصل على جهاز التابلت التعليمي عليه التوجه إلى أقرب منفذ بيع خاص بالشركة المصرية للاتصالات، من أجل إنهاء إجراءات استلام الخط تبعًا لشروط الشركة، وبدون أى مصروفات إدارية، أو رسوم استلام”.

شروط الحصول على خط الطالب

وأشارت الوزارة، على ولي أمر الطالب أن يقوم بإحضار التالي:

بطاقة الرقم القومى الشخصية.

صورة شهادة ميلاد الطالب.

كود الطالب لكى يتمكن من استلام الخط.

شروط استلام العاملين بالمدارس الخط

كما قامت وزارة التربية بتحديد شروط استلام العاملين في المدارس، والإدارات، والمديريات الخط، ومن تلك الشروط:

ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى.

كود الموظف.

ويجدر هنا الإشارة إلى معرفة أقرب منفذ بيع عن طريق الاتصال على الرقم التالي “140”، هو الرقم الخاص بخدمة العملاء، أو من خلال زيارة الموقع الإلكترونى www.te.eg.

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