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تستعد خلال الوقت الراهن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من أجل عقد الامتحان التجريبي الثاني المقرر إجراؤه لطلاب الصف الأول الثانوي، الخاص بنظام الثانوية العامة التراكمية.

وسوف إجراء الاختبار التجريبي خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف يتم إجراء الاختبار على جهاز التابلت التعليمي ، ويقدم موقع مصر 365 أهم 10 معلومات على الاختبار الثاني التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي.

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10 معلومات.. عن أول امتحان على التابلت للصف الأول الثانوي

الامتحان يتم بطريقة إلكترونية من خلال التابلت التعليمي.

سوف يكون الاختبار بنظام الأوبن بوك.

يبدأ ‪24 الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي خلال الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2019.

لن يتم تسريبه أي اختبار، حيث أن الاختبار مؤمن من خلال التابلت التعليمي.

الأسئلة سوف يراعي فيه الوقت المحدد للامتحانات، وسوف تعتمد على الفهم والاستذكار.

سوف يتم توزيع شريحة لكل طالب من أجل الوصول الامتحان من خلال امتحانات التابلت التعليمي.

‪ حالة المدرسة المتعلقة بالبنية التكنولوجية لن تكون عائقا في عقد الامتحان.

وسوف يكون من خلال بنوك أسئلة متصلة ببنك المعرفة في وزارة التربية والتعليم.

الامتحان التجريبى لن يتم احتساب أى درجات للطالب عليه.

سوف يكون الاختبار بمثابة التجربة الثانية، من أجل التعرف على طبيعة الأسئلة “بلا درجات” و”بلا تسريب”.

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