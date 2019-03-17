بالفيديو.. التعليم العالي: ميكنة كافة الامتحانات بتوجيه من الرئيس السيسي

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، “إنه بتكليف من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي تم عمل ميكنة لكافة الامتحانات حتى تتماشى مع المقياس العالمي في مجالات الطب”.

وأضاف عبدالغفار، “يأتي ذلك بالتعاون مع جهات عديدة حتى انتهينا بتجربة رائدة بالدولة المصرية لاختبارات موحدة لما يقارب من 21 كلية على مستوى 18 محافظة مصرية، لأكثر من 3226 طالبًا، يؤدون نفس الامتحان بمقياس عالمي في نفس اللحظة”.

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وأوضح الوزير أن الهدف من تلك التجربة هو العمل على تقييم التجربة، والطلاب إلى جانب تدريبهم على مستوى التعليم العالمي.

وأضاف خالد عبدالغفار، “كان لابد أن يكون هناك امتحان موحد يستطيع من خلال أن يتم قياس تلك القدرات، وأن يتم ربط ذلك بترخيص مزاولة المهنة”، وأشار، “أنه منذ أيام قليلة قد وافق البرلمان المصري على قانون مزاولة مهنة الطب التي تقدمت به وزارة الصحة والسكان”.

وأضاف الوزير، “أن كل ما سبق أدى إلى إحداث حالة من التفوق في مجال الطبي، وهو ما تجسد بين أمور أخرى في وضع جامعات مصرية مثل جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وغيرها من الجامعات المصرية ضمن الترتيب العالمي لأفضل الجامعات”.

وأوضح الوزير، ” أن البحث العلمي هو الذي يحدد التصنيف العالمي الخاص بالجامعات”، ولفت إلى “أن جمهورية مصر العربية تمتلك ما يقارب من 113 مستشفى جامعي، بأكثر من 33 ألف سرير”.

وأكد على ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الأربعة السابقة بأكثر من ستة مليارات جنيهًا مصريًا في المستشفيات الجديدة، إلى جانب العمل على تطوير المستشفيات الجامعة القديمة، والتي تعد جميعا مراكز بحثية تتيح المساهمة في مجال الطب المصري”.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار “أن الدولة المصرية قامت بالعمل على تحسين تشريعات البحث العلمي من خلال قانون حوافز التكنولوجيا والابتكار، حيث تم زيادة الأموال التي تنفق في مجال البحث العلمي من خلال صندوق العلوم والتكنولوجيا”.

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