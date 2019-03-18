تعرف على.. الخطوات المطلوبة لاستلام شريحة التابلت لطلاب أولى ثانوى

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تشرع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في تسليم “الشريحة الخاصة” بخط الطالب، الذي سوف يتم استخدامه في جهاز التابلت المدرسي.

صرحت وزارة التربية والتعليم، “أن الهدف من الشريحة الخاصة بخط الطالب، هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة من أجل الوصول إلى المحتوى الرقمي المتاح على بنك المعرفة المصرى، وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب”.

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وأشارت الوزارة، “أن الطالب الذى حصل على جهاز التابلت التعليمي، من حقه استلام الشريحة”، وأكد وزارة التربية والتعليم على قيامها بالتنسيق مع شركات الاتصالات على أن يتم تسليم الشريحة “خط الطالب” إلى طلاب الصف الأول الثانوي داخل المدارس تيسيرًا على أولياء الأمور، وعلى الطلاب.

وأكد الوزارة أن توزيع الشريحة سوف يتم بدون أى مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

الأوراق المطلوب لاستلام شريحة الطالب

على ولي أمر الطالب إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى الشخصية.

إحضار صورة شهادة ميلاد الطالب.

كود الطالب لكى يتمكن من استلام الشريحة.

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