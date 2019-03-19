تعرف على.. آخر موعد لملء استمارات الثانوية الأزهرية وجدول الامتحانات

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن غدًا الأربعاء هو الموعد النهائي لطلاب الثانوية الأزهرية، لملء استمارات الثانوية.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، إن الانتهاء من استمارات طلاب الثانوية سوف يكون غدًا الأربعاء 20 من شهر مارس الحالي لعام 2019، تمهيدًا لإعلان عدد الطلبة الذين سجلوا من أجل أداء امتحانات الثانوية الأزهرية.

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وأضاف قطاع المعاهد الأزهرية، “أن آخر شهر مارس الجارى لعام 2019، سوف يتم وضع جدول الثانوية الأزهرية، حيث سبق أن تم الإعلان عنه من قبل رئيس القطاع خلال تصريحات صحفية له”.

وأكد القطاع، “أن التغيير الذي قد يطرأ على جدول الثانوية الأزهرية سوف يكون خاص للقسم العلمى أن يكون يوم السبت فى الامتحانات مادتان إحداهما مادة ثقيلة، وأخرى خفيفة”.

ولفت إلى، “أننا نعرف مواطن الخلل فى الجدول، حيث إن نسبة مئوية تصل إلى 75% من الطلاب راضون عن الجدول المقترح، فالعديد من الطلاب قد أعلنوا عن رضاهم التام الخاص بتوزيع جدول امتحانات الثانوية الأزهرية، ومع ذلك سوف نعمل من أجل مصلحة الطلاب”.

الجدول المقترح لامتحانات الثانوية الأزهرية

وبحسب الجدول المقترح للامتحانات الثانوية الأزهرية، تبدأ الاختبارات في مادتى: “الفقه، والجبر والهندسة الفراغية”، في النظام قديم، والنظام حديث، يوم السبت 25 من شهر مايو لعام 2019، تنتهى فترة الاختبارات في يوم الأربعاء 26 من شهر يونيو لعام 2019 بإجراء اختبار مادة: “الحديث”، للشعبة العلمية.

وسوف تبدأ الشعبة الأدبية من الثانوية الأزهرية تبعًا الجدول المقترح لاختبارات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجاري 2018/ 2019، باختبار مادتى: “الفقه، والتوحيد”، يوم الأحد 26 من شهر مايو لعام 2019، وتنتهى يوم الأحد 23 من شهر يونيو لعام 2019، بإجراء اختبار مادة: “الأدب والنصوص، والمطالعة”.

وسوف يستقبل “قطاع المعاهد الأزهرية”، استمارات الطلاب الثانوية الأزهرية غدًا الأربعاء 20 من شهر مارس الحالي لعام 2019، ومن ثم سوف يتم تحديد عدد الطلاب المتقدمين لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية، والعمل على تحديد عدد اللجان.

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