التعليم تبدأ التعاقدات مع الناجحين في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الناجحين فى “مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين”، ليتم البدء في إجراءات التعاقد، والعمل على توقيع العقود المؤقتة للمعلمين من خلال إدارات التربية والتعليم، وتستمر إجراءات التعاقد مع المعلمين لمدة أسبوع حتى منتصف الأسبوع القادم.

وأكدت وزارة التربية، “لن يتم التعاقد إلا مع المعلمين، الذين تم التأكيد عليهم بالتوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها من أجل إنهاء الإجراءات، خلال الرسالة التى وصلت إليهم عن طريق البريد الإلكتروني”.

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إجراءات التعاقد مع المعلمين

تتضمن إجراءات التعاقد مع المعلمين المؤقتين، مراجعة الأوراق المقدمة، والعقد من خلال لجنة مشكلة فى قبل الإدارات التعليمية من اجل متابعة الموقف النهائى للمعلمين المتعاقدين بشكل مؤقت مع الوزارة.

أعداد المتقدمين مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أعداد المتقدمين للمسابقة وهي كالتالي:

عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين سجل ما يقارب من 430 ألف متقدم.

عدد من سلموا ملفاتهم بشكل فعلي إلى الإدارات التعليمية 149 ألفا و42 شخصًا.

عدد من لم يسلموا ملفاتهم ما يقارب من 280 ألفا و958 شخصًا، ومنهم من استوفى شروط المسابقة وعددهم يقارب من 70 ألفا و 557 شخصًا.

عدد من لم يستوفي شروط المسابقة ما يقارب من 85 ألفًا و 485 شخصًا.

من حضر الاختبار بشكل فعلي ما يقارب من 65 ألف و561 شخصًا.

نجح في إجراءات المقابلة الشخصية ما يقارب من 46 ألفا.

رسب في إجراءات المقابلة الشخصية ما يقارب من 19 ألفا شخصًا.

عدد التظلمات يقارب من 3939 تظلمًا من عدم استيفاء شروط المسابقة، وقد تم تشكيل لجنة لفحصها جميعًا، علما بِإنه قد تم السماح للمتغيبين عن الاختبار للحضور يوم الثلاثاء القادم، لإجراء الاختبار لعدد يقارب من 5084 شخص.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق “مسابقة التعاقد لشغل وظائف التعليم”، من أجل سد العجز عن طريق التعاقد بشكل مؤقت مع المعلمين، حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الجاري 2018/ 2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية إلى أعداد من المعلمين.

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