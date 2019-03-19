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تقدم البرلماني محمد العقاد، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن وضع رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة الدكتور رضا حجازى، اسمه على جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2018/ 2019.

طلب إحاطة عن مخالفة قانونية في إجراءات وضع جدول امتحانات الثانوية العامة

أشار البرلماني محمد العقاد فى بيان صحفي صادر عنه اليوم الثلاثاء، “أن الدكتور رضا حجازى يحضر الاجتماعات المتعلقة بالتحضير، والتجهيز الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، على الرغم من تقدمه باعتذار رسمي إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى لعدم المشاركة في أعمال الامتحانات بسبب وجود مانع قانوني لديه وهو أن “نجله” سوف يؤدي امتحانات الثانوية العامة خلال العام الراهن 2018/ 2019″.

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وأكد البرلمان، “أنه تبعًا للقرارات، والقوانين المنظمة الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة، فإنه لا يجوز أن يشارك في أعمال الامتحانات من لديه عذر قانوني منها مانع القرابة حتى الدرجة الرابعة وأيضا الحصول على جزاءات”.

لفت البرلماني، “إلى أن العذر الذي تقدم به رضا حجازي، تم قبوله من قبل وزير التربية والتعليم، وتمت الموافقة عليه، وعلى الرغم من ذلك يشارك في الأعمال التحضيرية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وقرر وضع اسمه على جدول الامتحانات وهذا يعد مخالفة للقرارات واللوائح المنظمة”.

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