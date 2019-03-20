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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل عقد الامتحان الإلكتروني الأول الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي، التي من المتعين أن ينطلق يوم الأحد القادم الموافق 24 من مارس لعام 2019، في إطار حرص الوزارة على التدريب على نظام التقويم الجديد.

تأتي تلك الخطوات في إطار تطبيق “النظام المعدل الخاص بالمرحلة الثانوية”، والذي يعتمد على إلغاء الامتحان القومي الموحد، على ان يتم استبداله بـ 12 امتحان خلال المرحلة الثانوي، بمعدل 4 امتحانات خلال العام الدراسي الواحد.

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يقدم موقع مصر 365، أبرز المعلومات عن الامتحان الإلكتروني الأول، الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي، من حيث أداء الامتحان، وطريقة تصحيحه، والإعلان عن نتائجه، بحسب تصريحات التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ومستشار الوزير للتقويم والامتحانات والدكتورة دينا برعي.

34 معلومة عن أول امتحان إلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي

يتم إجراء الامتحان بطريقة إلكترونية من خلال “التابلت التعليمي” الذي تم تسليمه إلأى الطلاب. يبدأ الامتحان يوم 24 من شهر مارس، وينتهي يوم 4 من شهر أبريل القادم لعام 2019. الامتحان يأتي فيما درسه الطالب منذ بداية الفصل الدراسي الثاني. يهدف الامتحان إلى تدريب الطلاب، ولا يترتب عليه النجاح أو الرسوب. الأسئلة تمن وضعها من قبل “المركز القومي للامتحانات”. الأسئلة تعمل على قياس مدى فهم الطلاب، وتقيس مهارات التفكير العليا، ولا تعتمد على الحفظ والاستظهار. تبدأ كافة الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا. يؤديه الامتحان طلاب المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة فقط. طلاب الخدمات، والسجون، والمنازل لن يؤدوا الامتحان الإلكتروني. طلاب الدمج لهم مواصفات امتحان خاصة بهم، ولن يقوموا بأداء امتحان شهر مارس.\ ترفع وزارة التربية والتعليم الامتحانات عبر موقعها الإلكتروني، ليطلع عليها طلاب الخدمات والسجون والمنازل. يعقد الامتحان خلال اليوم الدراسي، ويتم استكمال الحصص المقررة على الطلاب بشكل طبيعي بعد الامتحان. يجرى الامتحان داخل الفصل. يجلس الطلاب بطريقة تصاعدية تبعًا للرقم المسلسل لجهاز التابلت أو كود الطالب. موقع الامتحان يغلق بصورة إلكترونية بعد انتهاء زمن الإجابة المحدد. يمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول، أو كاميرات التصوير داخل اللجان. يطبق على الطالب الذي يصطحب هاتفه “قانون مكافحة الغش”. يسمح للطلاب اصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة بحالته التي عليها أيًا كانت. يجري توزيع شريحة انترنت على الطلاب “Data”، من أجل الدخول على موقع الامتحان في المدارس التي لا يوجد بها بنية تحتية. المدارس التي بها بنية تحتية، يدخل طلابها على موقع الامتحان من خلال “Wi-Fi،” ويستخدمون الشريحة من أجل الوصول للانترنت خارج المدرسة. الشريحة بها باقة استهلاكها 1 جيجا مجانًا، وثمن كل جيجا إضافية تقدر بحوالي 5 جنيهات. الشريحة مقدمة من “الشركة المصرية للاتصالات”. في حال حدوث أي مشكلة تقنية أثناء الامتحان يستدعى مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة للتعامل معها فورًا. الامتحان الإلكتروني لن يسرب لأنه يخرج من بنك الأسئلة إلى جهاز الطالب مباشرة في وقت الامتحان. لن يتضمن الامتحان أي أسئلة اختيارية فقط، وهناك كتابة إنشائية، رسم، إجابات صوتية، وغير ذلك من خلال التابلت التعليمي. الامتحان متصل بجهاز التابلت الخاص بالطالب، ولا يستطيع الطالب إرساله لأي شخص للإجابة عليه. عند انتهاء الطالب من الإجابة يقوم بالضغط على Submit، لتشفير الإجابات، ويعود الامتحان واجاباته للنظام مرة أخرى. يتم تصحيح الامتحان بطريقة إلكترونية. يتولى النظام الإلكتروني العمل على توزيع الأسئلة على المعلمين في أماكن متباعدة للتصحيح. أسئلة الاختيار من متعدد والصواب والخطأ يتم تصحيحها بصورة إلكترونيًا. الأسئلة المقالية ترسل إلى اثنين من المعلمين في مكانين متباعدين، دون الاطلاع على بيانات الطالب. في حالة اختلاف الدرجات المقدرة من المعلمين، يتم احتساب الدرجة الأعلى لصالح الطالب أو يرسل السؤال لمعلم ثالث للفصل بينهما. النتيجة ستعلن للطالب عبر جهاز “التابلت التعليمي الخاص به. تصميم الامتحان، وطريقة التصحيح، وإعلان عن النتيجة تتم بشكل إلكتروني تمامًا، ولا تدخل فيها أي عنصر بشري.

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