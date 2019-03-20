وزير التعليم يتحدى “مافيا” الدروس الخصوصية.. في 7 نقاط

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نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مقتطفات من منشورات الخاصة بمجموعات المناهضة لنظام التعليم الجديد، والتي تقوم بالعمل على ترويج أن هناك أخطاء في التابلت التعليمي، ستؤدي إلى رسوب الطلاب الثانوية العامة.

وأعلن الوزير عن نفيه لما يتم ترديده من أنباء في هذا الصدد، وأكد أن وزارة التربية والتعليم ماضية في طريقها من أجل إصلاح المنظومة التعليمية.

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قام الدكتور طارق شوقي، بالنشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إنه قد قام بزيارة إحدى مدارس العجوزة الثانوية بشكل مفاجئ، وتفاجئ من كم الأفكار المغلوطة لدى الطلاب.

وأضاف، “رأيت ما يروجه البعض المجهول الهوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، ووصفهم الوزير بمسمى “مافيا الدروس الخصوصية”.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، “أن ما يتم ترويجه ليس له أساس من الصحة، ومن كتبه لا يعلم شيئًا عن نظام التصحيح الإلكتروني الذي تعمل عليه وزارة التربية والتعليم منذ عامين كاملين”.

نص منشور وزير التربية والتعليم ردًا على ما يتم ترويجه عن نظام الامتحان الإلكتروني للثانوية العام

هذا الكلام كذب كبير وإرهاب للطلاب بلا سند أو دليل من أي نوع. نظام التصحيح لا يوجد على التابلت وكل ما يتضمنه هذا البوست ما هو إلا عبث كبير، ولا علاقة له بنظام التصحيح الجديد على الإطلاق.

سوف نرى جميعًا نظام التصحيح الإلكتروني الرائع المعمول به في أرقى مدارس وجامعات العالم في الامتحان الاسترشادى القادم يوم 24 من شهر مارس لعام 2019.

نظام التصحيح الجديد يستخدم الكمبيوتر لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات ومصححين من المعلمين المدربين يصححون الأسئلة المفتوحة أو المقالية.

نظام التطوير في المرحلة الثانوية مدروس من قبل علماء من مصر ومن حول العالم ومن مؤسسات دولية كبرى.

الصف الأول الثانوي عام نجاح ورسوب كما ذكرنا مرارًا وتكرارًا، ولا تغيير في هذا.

امتحان شهر يناير السابق، والامتحان القادم خلال شهر مارس الجاري لا علاقة لهما بالنجاح والرسوب أما امتحانات نهاية الترم الثاني ستمنح فرصتين في كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق أكثر من 50% للتقدم إلى ثانية ثانوي.

الصف الثاني الثانوي ليس، ولن يكون تجريبيًا، وسوف تستخدم درجاته مع الثالث الثانوي لحساب المجموع المؤدي لدخول الجامعة ولا رجعة في هذا.

كما وجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، جاء فيها التالي: “أرجو من الطلاب الأعزاء وأولياء أمورهم ألا يتناقلوا معلومات بلا مصدر معلوم أو دليل وأن يحرصوا على السؤال عن صاحب الخبر وعن دليله علي ما يقول، كفانا إثارة للبلبلة وكفانا أن نشير مثل هذه الأخبار لأننا نشارك هكذا في صناعة البلبلة وخدمة أصحاب المصالح ، تحققوا مما تنشروا يرحمكم الله”.

وقد اختتم الدكتور طارق شوقي حديثه الموجه إلى الطلاب وأولياء الأمور قائلًا، “ماضون على طريق تطوير التعليم من أجل أبنائنا جميعًا ولو كره الكارهون لنهضة ورفعة مصرنا الجميلة”.

ويجدر هنا الإشارة إلى قيام إحدى السيدات بالنشر عبر جروب من جروبات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “مناهضًا لتطوير التعليم”، أعلنت التالي، “مصيبة أخرى في نظام التابلت، التابت لا يعترف بإجابات الطالب إذا كان فيه اختلاف ولو حتى في حرف، مثال اليوم قام مدرس جغرافيا بحل اختبار على التابلت وحصل على 54 درجة من مجموعة 100، لأن التابلت اعتبر أي حرف زائد أو ناقص عن الإجابة الإلكترونية خاطئة، كتب المدرس إجابة السؤال “مدن الحدود”، واعتبرها التصحيح الالكتروني خاطئة، لأن الإجابة المبرمجة هي “المدن الحدودية”، ما هذه الكارثة، لو تم التصحيح الالكتروني بهذا الشكل دون تدخل بشري أو رأفة فسيتم رسوب هذه الدفعة بأكملها”.

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