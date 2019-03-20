فيديو جراف.. التعليم تشرح تفعيل شريحة الإنترنت لطلاب أولى ثانوى

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قامت الصفحة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنشر “فيديو جراف” يوضح فيه تفاصيل استلام، وتفعيل شريحة الإنترنت، الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، الذين قاموا بتسلم جهاز “التابلت التعليمي، ومعلميهم.

وقد بدأت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع “الشركة المصرية للاتصالات”، في العمل على تسليم شرائح الإنترنت للطلاب، اعتبارًا من يوم الاثنين السابق، وحتى اليوم الخميس.

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وجاءت تلك الإجراءات في إطار تمكين طلاب الصف الأول الثانوي، من الدخول عبر الإنترنت والوصول إلى محتوى “بنك المعرفة”، خارج المدرسة، أما بالنسبة إلى طلاب المدارس الحكومية الذين توجد بمدارسهم بنية تحتية، كما تمكن طلاب المدارس الخاصة غير المجهزة بنظام البنية التكنولوجية، من الدخول عبر الإنترنت داخل المدرسة.

تعرفوا على تفاصيل استلام وتفعيل شرائح البيانات للتابلت المدرسي الخاص بمعلمي وطلاب الصف الأول الثانوي في 8 خطوات. #عام_التعليم #تعليمنا_حياة Gepostet von ‎وزارة التربية والتعليم المصرية‎ am Mittwoch, 20. März 2019

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