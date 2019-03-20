التعليم: التنقلات أخر إبريل.. رابط إلكتروني لشكاوى المعلمين

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صرح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، عن تخصيص رابط إلكتروني من أجل شكاوى وتظلمات المعلمين بدلا من تقديم الشكاوى الورقية، وذلك من أجل سرعة وسهولة متابعة الشكاوى وحلها على مستوى مديريات، وإدارات التربية والتعليم وذلك عبر رابط: “https:teachers-requests.moe.gov.eg”.

جاءت تصريحات الدكتور محمد عمر خلال فعاليات الاجتماع الأسبوعي مع المعلمين اليوم الأربعاء، وأكد، “إن كافة الشكاوى والتظلمات الخاصة بالمعلمين تلاقى كل الاهتمام وسرعة البت بها لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي للمعلمين”.

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وأكد أن هدف الوزارة هو إرجاع الحق إلى مستحقيه، وإنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة القانونية من أجل حل تلك المشكلات مع الوضع في الاعتبار إن كافة الشكاوى الكيدية، والتي ليس لها أي أساس من الصحة يتم اتخاذ إجراءات ضد مقدميها، لمعاقبتهم على الادعاءات الكاذبة تجاه زملائهم في العمل.

وأوضح، “أنه تم تحديد نهاية شهر أبريل القادم لعام 2019، من أجل فتح باب تلقى طلبات الانتداب والموافقة عليها بعد إجراء المسح الشامل لكافة مدارس جمهورية مصر العربية، وتحديد العجز والزيادة حتى الانتهاء من تسكين كافة معلمي المسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وهذا الإجراء يتم بشكل علمي مرتبط بقواعد البيانات من أجل تحقيق الاستقرار والاستدامة للمعلمين.

وأضاف، سوف يتم الإعلان عن مسابقة التعيينات الجديدة خلال الشهور القليلة القادمة، من أجل حل كافة مشكلات العجز والزيادة الخاصة بالمعلمين بشكل جذري، لفت إلى، “أن مهمتنا الأساسية خلال الوقت الراهن، هي العمل على وضع حلول لكافة ملفات التعليم”.

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