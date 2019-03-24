4 معلومات ضرورية لطلاب أولى ثانوي قبل أداء “الامتحان الإلكتروني”

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قدَّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، عبر صفحتها الرسمية ، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، 4 معلومات يجب أن يتأكد منها طلاب الصف الأول الثانوي ، قبل أداء الامتحان الإلكتروني ، الذي ينطلق صباح اليوم الأحد الموافق 24 مارس من العام الحالي 2019 ، باستخدام جهاز التابلت.

وتضمنت المعلومات التي نشرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ما يلي:

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1. شحن التابلت.

2. الدخول على شبكة الإنترنت ، من خلال الشبكة المدرسية ، أو شريحة الإنترنت ، أو أي شبكة متوفرة في أي مكان.

3. كتابة اسم المستخدم ، وكلمة السر الخاصة بكل طالب ، بشكل صحيح.

4. كتابة كود الامتحان بشكل صحيح.

ومن المقرر أن ينطلق الامتحان الإلكتروني الأول للصف الأول الثانوي ، في المدارس الحكومية ، اليوم الأحد ، بالنظام الجديد عن طريق استخدام أجهزة التابلت ، التي سلمتها وزارة التربية والتعليم للطلاب ، وهو امتحان تجريبي لا يترتب عليه نجاح أو رسوب ، لأنه يهدف لتدريب الطلاب ، على طريقة التقييم الجديدة ، المعتمدة على دمج التكنولوجيا.

الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قال في تصريحات صحفية سابقة ، إنَّ الامتحان يتاح أمام الطالب لمدة 12 ساعة ، اعتبارًا من التاسعة صباحًا ، وحتى التاسعة مساءً ، وخلال هذه الفترة ، يمكن للطالب الولوج إلى موقع الامتحان ، وأداءه بحيث يبدأ احتساب وقت الامتحان ، منذ فتحه للمرة الأولى.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في صباح كل يوم ، يحصل الطالب على كود الامتحان من مراقب اللجنة ، وهو مكون من 9 أرقام ، من الضروري التأكد منها.

الطالب يمكنه كذلك الدخول إلى شبكة الإنترنت ، من خلال الشبكة الموجودة في المدرسة أو شريحة الإنترنت التي استلمها من مدرسته ، أو أي شبكة أخرى متوفرة في أي مكان ، كالمنزل أو كافيه.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي ، اليوم الأحد ، الامتحان في مادة اللغة العربية ، ويصل زمن الإجابة على الامتحان إلى 3 ساعات.