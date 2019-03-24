خطوة بخطوة.. تعرَّف على طريقة أداء الامتحان الإلكتروني لطلاب أولى ثانوي

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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، عبر موقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت ، دليل الطالب والمراقب لدخول الامتحان الإلكتروني الأول ، لطلاب الصف الأول الثانوي .

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وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، هذا الدليل باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن المقرر أن ينطلق الامتحان الإلكتروني الأول للصف الأول الثانوي ، في المدارس الحكومية ، اليوم الأحد الموافق 24 مارس من العام الحالي 2019 ، بالنظام الجديد عن طريق استخدام أجهزة التابلت ، التي سلمتها وزارة التربية والتعليم للطلاب ، وهو امتحان تجريبي لا يترتب عليه نجاح أو رسوب ، لأنه يهدف إلى تدريب الطلاب ، على طريقة التقييم الجديدة ، المعتمدة على دمج التكنولوجيا.

الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قال في تصريحات صحفية سابقة ، إنَّ الامتحان يتاح أمام الطالب لمدة 12 ساعة ، اعتبارًا من التاسعة صباحًا ، وحتى التاسعة مساءً ، وخلال هذه الفترة ، يمكن للطالب الولوج إلى موقع الامتحان ، وأداءه بحيث يبدأ احتساب وقت الامتحان ، منذ فتحه للمرة الأولى.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في صباح كل يوم ، يحصل الطالب على كود الامتحان من مراقب اللجنة ، وهو مكون من 9 أرقام ، من الضروري التأكد منها.

الطالب يمكنه كذلك الدخول إلى شبكة الإنترنت من خلال الشبكة الموجودة في المدرسة أو شريحة الإنترنت التي استلمها من مدرسته ، أو أي شبكة أخرى متوفرة في أي مكان ، مثل المنزل أو كافيه.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي ، اليوم الأحد ، الامتحان في مادة اللغة العربية ، ويصل زمن الإجابة على الامتحان إلى 3 ساعات.

https://drive.google.com/file/d/1WET6ZAG1-Mai6WYzcuLmLONhZqyHhhCx/view