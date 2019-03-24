مع انطلاق امتحانات “الميد تيرم” بالجامعات.. تعرف على قائمة المحظورات على الطلاب

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تنطلق اعتبارًا من اليوم أعمال امتحانات “الميدتيرم”، أو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني داخل الجامعات المصرية المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية.

ومن المتعين أن تستمر امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين، وتنتهى مع مطلع شهر أبريل القادم لعام 2019، ويعتبر الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية تلك الامتحانات بمثابة “بروفة” على امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2018/ 2019.

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قائمة المحظورات على الطلاب خلال امتحانات الميد تيرم بالجامعات

منع التدخين نهائيًا داخل لجان الامتحانات.

منع دخول الطلاب إلى لجنة الامتحانات بعد 15 دقيقة تأخير.

تأكيد منع الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان لأن هذا سوف يتم مقابلته بأشد أنواع العقوبات التى يقرها قانون تنظيم الجامعات فى هذا الصدد.

“قانون تنظيم الجامعات”، فيما يخص الامتحانات الجامعية، أكد على أن أعمال الشغب خلال فترة الامتحانات تصل عقوبتها إلى الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي كامل.

محاولة الطالب الغش تكلفه مادتين وليس المادة التي حاول الغش فيها فقط.

عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته.

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