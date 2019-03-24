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تبدأ اليوم الأحد 24 من شهر مارس لعام 2019، إجراء أول امتحان إلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي، في تجربة “التابلت التعليمي، ونظام الثانوية التراكمية”، وهو الامتحان الثاني لطلاب أولى ثانوي على التجربة بعد أن اختبر الطلاب أول تجربة لهم خلال شهر يناير السابق حيث أدوا أول امتحان ورقي لهم.

بدء أول امتحان إلكتروني لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت اليوم الأحد

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأحد امتحان اللغة العربية، فيما صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، “إن الامتحانات التدريبية الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى، سوف تكون متاحة أمام أبنائنا الطلاب لمدة 12 ساعة بداية من تمام الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء خلال اليوم الواحد لكل امتحان”.

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وأضاف الوزير، “على أن تحسب مدة الامتحان بداية من فتح الطالب التابلت التعليمي، بعد إدخال الكود الخاص به، والذى سوف يستلمه من مشرف أو أخصائي التكنولوجيا في المدرسة التابع لها الطالب”.

وأضاف وزير التربية والتعليم، “أن اليوم الأحد، يعد يوم دراسي عادي يتخلله إجراء التدريب لطلبة الصف الأول الثانوى، بعد استلامهم للتابلت التعليمي”، وأوضح، “أن أداء الطالب للاختبار يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل تلك النوعية من الأسئلة باستخدام التابلت التعليمي”.

وأكد الدكتور طارق شوقى، على “أن الهدف هو تدريب طلاب الصف الأول الثانوي، هو قياس أداء المنظومة التعليمية الجديدة، والمكونات الخاصة بالشبكات، واجهزة التابلت التعليمي، حيث سوف يتم رصد كافة الأمور بعناية شديدة، وبدقة عالية من أجل العمل على حلها، وتداركها في الفترة القادمة”.

وأشار الوزير إلى، “أن هذا الاختبار ليس به نجاح ورسوب، أما امتحانات نهاية التيرم الثانى سوف تمنح فرصتين فى كل مادة، ويجب على الطالب أن يحقق نسبة مئوية تصل إلى 50% أو أكثر من أجل التقدم إلى الصف الثاني الثانوي”.

وأضاف وزير التربية والتعليم، “أن مشرف، أو أخصائى التكنولوجيا سوف يمنح الطلاب في المدرسة كودًا مختلفًا مكون من تسعة أرقام، يستخدمه الطالب من أجل الدخول على الشبكة من أى مكان وسوف يتم حساب وقت الامتحان المحدد بداية من إدخال الكود الخاص بالطالب على جهاز التابلت التعليمي”.

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