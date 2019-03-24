بعد ساعة من الامتحان الإلكتروني.. طلاب ومعلمون أولى ثانوي: “السيرفر واقع”

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أعرب العديد من طلاب الصف الأول الثانوي، عن شكواهم من تعطل “موقع الامتحان الإلكتروني”، خلال الساعة الأولى من إتاحة امتحان اللغة العربية، وهذا الأمر لم يمكن الطلاب من بدء الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأعلن البعض أن تعطل الموقع الإلكتروني جاء نتيجة الضغط الهائل عليه بما يقارب من 500 ألف طالب ومعلميهم، فيما قررت بعض المدارس تأجيل موعد بدء الامتحان حتى تمام الساعة الحادية عشرة.

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صرح أحد المعلمين ويسمى إيهاب زكي، “إن مدرسته قد انتهت من تفعيل شرائح الإنترنت الخاصة بالطلاب، إلا أنه حتى الوقت الراهن، لم يتمكن مسؤولوا المدرسة من الدخول إلى “موقع الامتحان”، لان السيرفر واقع”.

كما اشتكى عدد من الطلاب، “من عدم تفعيل شريحة الانترنت الخاصة بجهاز التابلت التعليمي، حتى الوقت الراهن، ولم تعلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على واقعة “تعطل موقع الامتحان” حتى الوقت الراهن”.

وانطلق الامتحان الإلكتروني الأول الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي، باستخدام جهاز “التابلت التعليمي”، اليوم الأحد 24 من شهر مارس لعام 2019، بكافة المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الامتحان الإلكتروني لكافة طلاب الصف الأول الثانوي، لمدة 12 ساعة بداية من التاسعة صباحًا، وحتى تمام التاسعة مساء اليوم، ويمكن للطلاب بدء الامتحان في أي ساعة خلال الساعات المحددة، على أن يكون الزمن المخصص للإجابة 3 ساعات منذ بدء الامتحان.

خطوات إجراء الطالب الإمتحان الإلكتروني الأول

حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع الامتحان الإلكتروني، عن طريق اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة به، بالإضافة إلى كتابة “كود” الامتحان المكون من تسعة أرقام، والذي يتسلمه الطالب من المعلم الفصل.

يعد الامتحان الإلكتروني الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، هو أولى امتحان تجريبي لا يترتب عليه النجاح أو الرسوب الطالب، ويهدف إجراء الامتحان إلى تدريب الطالب على طريقة التقييم الجديدة.

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال وقت سابق، إن امتحان شهر مارس، ليس امتحان بالمعنى المألوف، ولكنه يعد تدريب للطلاب على نظام التقييم الجديد، بالإضافة إلى أنه تجريب للمنظومة الإلكترونية ككل، قبل أجراء امتحان شهر مايو الذي يحسب عليهما الدرجات.

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