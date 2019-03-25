اليوم.. طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الأحياء إلكترونيًا بواسطة “التابلت”

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يقوم طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، الموافق 25 مارس، بأداء امتحان مادة الأحياء، إلكترونيًا عبر “التابلت”.

حيث تتيح وزارة التربية والتعليم امتحان الأحياء اعتبارًا من التاسعة صباحًا حتى تمام الساعة التاسعة مساء، بحيث يمكن للطلاب أداء الامتحان في أي ساعة خلال تلك الفترة، و يتم احتساب الوقت المخصص للإجابة على الامتحان بمجرد الضغط على زر البدء.

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ويتم تسجيل دخول الطلاب لمنصة الامتحان الإلكتروني، عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، و”كود” الامتحان الذي أتاحته الوزارة عبر موقعها.

وصرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الامتحان متوفر فقط للطلاب الذين يوجد بمدارسهم شبكات إنترنت، أو الذين فعلوا شريحة الإنترنت، الدخول على الامتحان خلال الـ12 ساعة المحددة، لافتًا إلى أن الطلاب الذين يدخلون على شبكة الإنترنت من مصادر أخرى لا يمكنهم أداء الامتحان إلا الساعة التاسعة مساء فقط، وذلك عقب إتاحته على موقع وزارة التربية والتعليم.

وكان الوزير الدكتور طارق شوقي، قد توقع حدوث بعض المشكلات التقنية مثلما حدث بالأمس عند إجراء امتحان اللغة العربية، ولكنه أكد أنه سيتم تلافي تلك المشكلات قبل نهاية الأسبوع، وأكد إن الهدف من الامتحان التدريب على نظام التقييم الجديد وتجربة المنظومة التكنولوجية.

وطالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب بعدم التوتر في حالة حدوث أي مشكلة تقنية تمنعهم من الدخول على الامتحان، وضرورة التواصل مع المهندس التقني بالمدرسة، مطالبا بإعادة التجربة خلال ساعة، وأن يوزع الطلاب أنفسهم على مدار اليوم ولا يدخلون جميعا على منصة الامتحان في التاسعة صباحا، خصوصا وأن الامتحان متاح لمدة 12 ساعة.